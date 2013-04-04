نظّف الكأس أيها الإيطالي .. اجعلها "تلمع" ليحملها العظيم فيرغسون

ابتكر مشجع إنجليزي، يخفق قلبه حباً لفريق مانشستر يونايتد، طريقة لإذلال مدرب فريق مانشستر سيتي، الإيطالي روبرتو مانشيني، حين أرسل له طرداً بريدياً، يحوي في داخله أدوات تنظيف، ومعها رسالة قصيرة، كتب فيها المشجع المتحمس: "أعرف أنك تعاني من فراغ قاتل بعد أن فقد فريقك فرصته في ملاحقة الفريق الأعظم مانشستر يونايتد .. ولهذا أتمنى أن تنشغل في العناية بكأس الدوري، وتلميعه .. ليبدو نظيفاً وبراقاً حين يتقدم "السير فيرغسون" وجنوده الأقوياء لرفعه".

وكان مانشيني، قد اعترف صراحة، بتبخر فرص فريقه في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، الذي حُسم لمصلحة اليوناتيد، مطالباً لاعبيه أن يلعبوا بشكل أقوى للإبقاء على المركز الثاني الذي تتربص به فرق عدة، في حوزتهم.

ويتصدر مانشستر يوناتيد ترتيب الدوري الانكليزي بفارق (15) نقطة عن السيتي الذي يحتل المركز الثاني قبل ثمان جولات على نهاية الدوري.

وأوضح مانشيني أنه يتعين على فريقه الآن إنقاذ موسمه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للخروج حسب وصفه من هذا الموسم بشيء مضيء.

يذكر أن مانشيني كان قد صرح الموسم الماضي بتصريح مماثل، عندما كان يتأخر فريقه بثماني نقاط وراء مانشستر يوناتيد، مع تبقي ست جولات على نهاية الدوري، لكنه نجح في انتزاع اللقب في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.



إلى ذلك، قطع مانشيني الطريق على كل اللاهثين وراء الايفواري يايا توريه لنقل خدماته إلى صفوف أنديتهم، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني، حين قال: "لن نتركه يرحل، فكرة كهذه لم تخطر على بالنا أصلاً، سنحافظ عليه لسنوات طويلة .. إنه أفضل لاعب في العالم، فكيف نفرط فيه بسهولة؟!".

