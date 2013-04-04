نيوكاسل الانجليزي يخصص غرفة لـ"الصلاة" .. احتراماً للاعبيه المسلمين

لن يضطر لاعبو نيوكاسل يونايتد المسلمون (وعددهم سبعة) بعد الآن، إلى أداء الصلوات التي تسبق المباريات والتدريبات، في غرف مختلفة، أحد شروط استخدامها أن تكون خالية من الناس.



وبحسب صحيفة "ديلي ميرور"، فإن، سبعة من لاعبي "نيوكاسل يونايتد" مسلمون، وكانوا يستخدمون غرفاً مختلفة في ملعبه، المعروف باسم "سانت جيمس بارك"، للصلاة قبل المباريات، لذا خصّصت إدارة النادي، غرفة مستقلة لهم في ملعب الفريق لتمكينهم من أداء الصلوات متى حان وقتها.

واللاعبون السبعة هم: بابيس سيسي، وتشيك تيوتي، وحاتم بن عرفة، وماساديو حيدرة، ومابو يانغا مبيوا، ومهدي عبيد، وموسى سيسوكو.

وذكّرت الصحيفة أن قلب هجوم "نيوكاسل يونايتد" السابق ديمبا با، كان يؤم زملاءه اللاعبين المسلمين في الصلاة قبل انتقاله إلى نادي "تشلسي" مؤخراً.

ونسبت إلى مصدر في النادي قوله: "لدينا الآن لاعبون مسلمون عدة في الفريق الأول وأكثر من أي ناد آخر في الدوري الممتاز، ومن المهم أن نسهر على راحتهم ونعتني بهم".

وأضاف المصدر: "اللاعبون المسلمون كانوا يستخدمون غرفاً مختلفة للصلاة قبل بدء المباريات، وقررنا الآن تخصيص غرفة خاصة بالصلاة لهم.. ويمكن أن يستخدمها أيضاً اللاعبون من جميع الأديان".

