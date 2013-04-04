وسقط الهلال في آسيا.. كالعادة

فجّر فريق استقلال طهران مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على الهلال في عقر داره 2-1 في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.



ووضع الاستقلال فريق الهلال في موقف حرج، حيث يلزم عليه الفوز في مباراة الإياب والتي ستقام في طهران، الثلاثاء المقبل، إذا ما أراد أن يعود للمنافسة من جديد.



ويتصدر استقلال طهران ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط, يليه العين بـ"6" نقاط, ومن ثم الهلال والريان القطري بـ"3" نقاط.



الهلال بدأ المباراة بضغط هجومي مكثف على المرمى الإيراني بحثاً عن هدف مبكر يربك من خلاله حسابات الفريق الضيف.



واعتمد الهلال في هجماته على الأطراف من خلال انطلاقات سالم الدوسري في الجهة اليمنى ونواف العابد في الجهة اليسرى, إلا أن جميع الكرات العرضية الهلالية كانت سهلة لمدافعي استقلال طهران.



ولم تنجح محاولات الهلاليين في الشوط الأول، لاسيما وأنها اصطدمت بصلابة الدفاع الإيراني.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال بحثه عن الهدف المنشود, وحاول مدرب الهلال تغيير تكتيكه من خلال اعتماده على الهجمات من العمق، لاسيما وأن الهجمات عن طريق الأطراف لم تجدي نفعاً في الشوط الأول.



وأتى الفرج الهلالي في الدقيقة"67" بعد استغلال سالم الدوسري لهجمة مرتدة بدأها بتمريرة لياسر الشهراني الذي بدوره أعادها للدوسري الذي نجح بركنها في الزاوية اليمنى للمرمى الإيراني.



بعد الهدف تحول استقلال طهران من الدفاع إلى الهجوم بحثاً عن هدف التعادل, وبدأ برسم هجماته نحو المرمى الهلالي عن طريق الأطراف.

وفي الدقيقة"80" سجّل قائد استقلال طهران بيجمان منتظري هدف التعادل لفريقه بضربة رأسية سكنت الشباك الهلالية.



بعد الهدف واصل الإيرانيون هجماتهم نحو المرمى الهلالي وحاولوا استغلال الهفوات الدفاعية الهلالية التي تحدث تارة من الزوري وتارة من المرشدي وتارة من الكولومبي بوليفار.



وفي الدقيقة"86" استغل المهاجم البديل آرش برهاني هفوة لاعبي الهلال ماجد المرشدي والكولومبي بوليفار اللذان أخفقا في التعامل مع كرة قريبة من منطقة الجزاء الهلالية ليخطفها برهاني ويحولها في شباك الحارس عبدالله السديري.. ليحكم استقلال طهران قبضته على مجريات المباراة في دقائقها الأخيرة، بالرغم من الهجمات الهلالية العشوائية والتي كان أخطرها هجمة ياسر الشهراني الذي لم يحسن التعامل مع الكرة أمام مرمى الحارس الايراني قبل نهاية المباراة.



الشباب يزيد معاناة الإتفاق

حقق الشباب الاماراتي فوزه الاول بعد تخطيه ضيفه الاتفاق السعودي 1-صفر، اليوم الأربعاء، في دبي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال اسيا لكرة القدم

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وسجل ناصر مسعود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

وهو الفوز الاول للشباب بعد خسارتين امام لخويا القطري 1-2 وباختاكور الاوزبكستاني صفر-1 ليرفع رصيده الى 3 نقاط ويتقدم الى المركز الثالث، في حين تراجع الاتفاق الى المركز الاخير وله نقطة واحدة جناها بتعادله السلبي مع لخويا بعدما كان خسر امام باختاكور في الجولة الاولى صفر-1.



لم تحمل المباراة اي شيء يذكر من الناحية الفنية حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، وكان لافتا ان الشباب حقق فوزه رغم انه لعب بتشكيلة جلها من الصف الثاني، حيث فضل مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا ابقاء مواطنيه ادغار برونو ولويز هنريكي خارج القائمة في حين دفع بمواطنه الاخر جوزيل سياو في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.



وندرت الفرص في المباراة وكان اخطرها تسديدة الشاب ابراهيم عبدالله التي ابعدها حارس الاتفاق فايز السباعي ببراعة (53).



وتعرض الاتفاق لضربة قوية بعد تعرض مهاجمه الشاب سليم الزامل للإصابة ليخرج ويحل علي الزقعان بديلا له (64).

وفي فرصة نادرة للاتفاق ابعد حارس الشباب سالم عبدالله تسديدة يوسف سالم ببراعة (68).



وحين كانت المباراة تتجه للتعادل فاجأ ناصر مسعود الجميع بتسجيل الهدف الوحيد بعدما تلقى كرة من رشيد حسن سار بها قبل ان يسدد كرة اصابت القائم ومن ثم تابعت طريقها الى مرمى السبيعي (81).

العين يستعيد توازنه

نجح العين في تحقيق فوز مهم على الريان القطري 2-1، اليوم الأربعاء، في استاد القطارة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال اسيا لكرة القدم.



سجل الفرنسي جيريس كيمبو ايكوكو (34) والاسترالي اليكس بروسكي (69) هدفي العين، والبرازيلي نيلمار داسيلفا (32) هدف الريان.

ورفع العين رصيده الى 6 نقاط ليحتل المركز الاول مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الهلال السعودي والاستقلال الايراني لاحقا، في حين بقي الريان أخيرا بنقطة واحدة.



ويدين العين بفوزه الثاني بعد الاول على الهلال 3-1 الى لاعب وسطه الموهوب عمر عبدالرحمن الذي كان وراء الهدفين، ليصنع الفارق ويعوض افتقاد فريقه لخدمات هدافه الغاني اسامواه جيان بسبب الاصابة.



كان الريان المبادر للتسجيل بعد كرة طويلة من البرازيلي رودريغو تاباتا حاول حارس العين محمود الماس ابعادها من امام فابيو سيزار، لكنه أخطأ في ذلك لتتهيأ امام نيمار الذي اودعها بسهولة في المرمى (32).



لكن رد العين لم يتأخر سوى دقيقتين بعدما لعب عمر عبدالرحمن كرة زاحفة خادعة من ركلة حرة سددها ايكوكو مباشرة بعيدا عن متناول الحارس عمر باري (34(.



وبقي العين الطرف الأخطر وكان قريبا من إضافة الهدف الثاني لكن رأسية المدافع المتقدم اسماعيل احمد طار لها باري وأبعدها ببراعة الى ركنية (57).



وأهدر نيلمار فرصة ثمينة بعدما انفرد بشكل كامل اثر تمريرة خالصة من تاباتا الذي قام بعمل كبير في وسط منطقة الريان لكنه سدد برعونة بعيدا عن مرمى الماس (60).



وسجل العين هدف الفوز اثر كرة مرتدة لعبها محمد عبد الرحمن الى شقيقه عمر ومنه بطريقة فنية الى بروسكي هيأها على صدرها وسددها في الشباك (69).

لخويا يخطف الصدارة

قاد المهاجم سيباستيان سوريا فريقه لخويا القطري إلى الفوز على باختاكور الاوزبكي 3-1، اليوم الأربعاء، في الدوحة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول من دوري أبطال آسيا في كرة القدم.



تقدم لخويا عن طريق السنغالي ايسار ديا (21)، وأضاف سيباستيان سوريا هدفين (84 و91)، وسجل اوراونيف هدف باختاكور (40).

رفع لخويا رصيده الى 7 نقاط وانتزع الصدارة من باختاكور الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 6نقاط، وعزز الفريق القطري بالتالي فرصه للتأهل إلى دور الـ16.



تفوق لخويا في بداية المباراة هجوميا رغم غياب مهاجمه التونسي يوسف المساكني للإصابة، وأسفر ضغطه هدفا لايسار الذي تسلم كرة على حدود المنطقة وسددها بيسراه في أعلي الزاوية اليمنى.



حاول بطل الدوري القطري إضافة الهدف الثاني لكن خبرة باختاكور حالت دون ذلك، لا بل إن الأخير نجح في خطف هدف التعادل بنفس أسلوب هدف لخويا عن طريق اوراونيف (40).



عاني لخويا كثيرا في بداية الشوط الثاني وعانده الحظ كثيرا في كرتين محققتين.

وفي الوقت الذي كاد مرمى لخويا يهتز بالهدف الثاني، شن صاحب الارض هجمة مرتدة ووصلت منها الكرة الى ايسار في الجناح الايمن فمررها عرضية عالية قفز سيباستيان سوريا وخطفها برأسه في اعلى الزاوية اليسرى (84).



وأضاف سوريا الهدف الثالث في الدقيقة الاولى من الوقت الضائع من خطأ فادح عندما اعاد احد مدافعين باختاكور الكرة قصيرة الى الحارس فخطفها اسماعيل محمود وسددها في المرمى الخالي، لكن رأس مدافع اوزبكي منعت وصولها الى المرمي فارتدت الى سوريا على حدود المنطقة فأكملها بسرعة في الشباك قبل عودة الحارس