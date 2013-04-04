"ميسي" المتوحش .. "يغزو" أوروبا ويلتهم الأرقام القياسية

واصل مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح اللاعب الأول في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يسجل في 20 مدينة أوروبية مختلفة.



وسجّل المهاجم الأرجنتيني هدف التقدم لفريقه برشلونة في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال اووربا لكرة القدم البارحة الأولى، قبل أن يخرج مصاباً بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.



وفضَّ "ميسي" بهذا الهدف شراكة الصدارة مع مهاجم ريال مدريد سابقاً والسد القطري حالياً راؤول غونزاليس الذي أحرز جميع أهدافه في 19 مدينة أوروبية مختلفة.



وصعد هداف الكرة الأرجنتينية- الذي توج هدافاً للمسابقة الأوروبية في المواسم الأربعة الماضية- إلى المركز الثاني على صعيد قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، مناصفة مع بوراك يلمز مهاجم غلطة سراي، وبفارق هدف وحيد عن

غريمه التقليدي مهاجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويسير "ابن روزاريو" بخطى ثابثة نحو كسر رقمه القياسي، بعدما رفع رصيده في "التشامبيونزليغ" إلى "59 هدفاً "؛ليقترب رويداً رويداً من الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في دوري الأبطال والذي يملكه مهاجم ريال مدريد سابقاً والسد القطري حالياً راؤول غونزاليس صاحب 71 هدفاً، وليندفع خطوة إلى الأمام نحو تخطي رقم اللاعب نفسه في لائحة هدافي المسابقات القارية كافة.

