آه منك يا كذاب .. منك لله

* زمان قالوا عن الانسان "الكلمنجي" أنه "فنجري بق"!! أي أنه يتحدث ويقدم الوعود عمال علي بطال. كلامه كثير ولا يترك أحداً للحديث!! والكلمنجي يفضل دائماً الظهور في الصورة ولفت الأنظار وفرض الوصاية برأيه علي الآخرين حتي ولو كان الرأي خطأ!!



والوسط الرياضي مليء بالفنجرية ويظهرون أيام البطولات أو تحقيق الانجاز من أجل المنظرة. أما في الأزمات فيختفي الجميع وكأنه في بيات شتوي.



ومنتخب الشباب خير مثال علي ذلك فخلال السنوات الثلاث السابقة كان ربيع ياسين يصرخ ويولول ويبكي ويقول إلحقونا يا ناس. لكن للأسف لم يسأل فيه أي مجلس ادارة من المجالس المتعاقبة وكأن هذا المنتخب يحمل اسم دولة أخري رغم ذلك حارب الجهاز الفني وكافح اللاعبون ونجحوا في التصفيات وأجادوا في كأس الأمم حققوا اللقب وصعدوا لكأس العالم بتركيا.



المهم ان الأصوات التي توارت واختفت وقت أزمات الاعداد والتحضير للمنتخب ظهرت ولعلعت بعد أول فوز في كأس الأمم..وظهر صداها واضحاً بوعود براقة كاذبة من أعضاء المجلس من مضاعفة المكافآت للاعبين لأنهم يستحقون التكريم وانهالت الوعود مع كل فوز وكل تألق وكأن أعضاء المجلس في مزايدة لرفع المكافأة مع الوزارة حتي وصلت إلي 150 ألف جنيه غير "الفكة" أي الهدايا والشركات ورجال الأعمال وتكرر الحديث في لقاء الرئيس مرسي عن تلك المكافأة وخرج الجميع علي وعد بمكافآت تليق بالانجاز والابداع والتألق الذي حدث.



والآن انفض المولد وانتهت الفرحة وماتت البهجة وبقيت الحقائق المؤسفة عن المكافأة الهزيلة والخزينة الخاوية حتي اللاعبون قد أصابهم الاحباط. ليس من ضعف المكافأة ولكن من كذب ومنظرة الكلامنجية "فنجرية البق" الذين يظهرون في الصورة وقت اللزوم والتباهي بالانجاز.. رغم الانجاز منهم براء!!



كفاية كلام أنتم "مش قده" فمادام الاتحاد مفلساً والخزينة الخاوية ليه تضحكوا علي اللاعبين وعلينا.. وعلي أنفسكم؟!



*نقلا عن صحيفة "الجمهورية" المصرية