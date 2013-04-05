سجل هدفاً في 12 مباراة.. وفيرغسون يقول: "اصبروا عليه"

طالب المدير الفني لمانشستر يونايتد، متصدر الدوري الإنجليزي، السير أليكس فيرغسون، الجميع، بالصبر على مهاجمه الهولندي روبين فان بيرسي، وذلك بعد انقطاعه عن التهديف مع فريقه.

وقال فيرغسون في تصريحات صحافية: "اصبروا على فان بيرسي. هو يحتاج للراحة، هذا أمر أكيد. الأهداف سوف تأتي لاحقاً".

وأضاف: "بيرسي قوي وبنيته رائعة. جميع المهاجمين يتعرضون للتوقف عن التهديف في بعض الأحيان. آمل أن تنتهي هذه الفترة قريباً".

وجاءت تصريحات فيرغسون بعد سيل من الانتقادات التي وجهت للمهاجم الهولندي الذي انقطع عن التهديف، مؤخراً، حيث لم يحرز سوى هدف وحيد في آخر 12 مباراة لفريقه، وتحديداً منذ شهر فبراير الماضي، وكان في شباك إيفرتون. واعترف المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن مهاجمه قد تعرض للإرهاق بسبب كثرة مبارياته مع مانشستر، موضحاً أن هذا الأمر ربما أدى لتراجع مستواه التهديفي.

ولم يحتسب الحكم الهدف الذي ساهم بيرسي في تسجيله في مرمى سندرلاند السبت الماضي، حيث احتسب باسم المدافع الإنجليزي برامبل، حيث لمسته تصويبة فان بيرسي قبل معانقتها الشباك. ورغم ذلك، أكد فيرغسون أنه غير قلق بالمرة على فان بيرسي، لأنه يمتلك الكثير من الإمكانيات والمهارات التي تساعده على تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى هز الشباك.

وأعرب عن أمله في أن ينجح بيرسي في التسجيل في مباراة ديربي مانشستر التي ستجري يوم الاثنين المقبل، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي، والتي تمثل بطولة خاصة بين فريقي المدينة. ويحتل فان بيرسي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً، متخلفاً عن مهاجم ليفربول لويس سواريز الذي يتصدر القائمة برصيد 22 هدفاً.