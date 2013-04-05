8 أندية إنجليزية وإيطالية.. تلاحق "تشافي الهولندي"

انضم مانشستر يونايتد، متصدر الدوري الإنجليزي، إلى قائمة الأندية الإنجليزية والإيطالية على حد سواء، التي تسعى بكل ما تملك من أجل الحصول على خدمات لاعب فينورد الهولندي خوردي كلاسي، الملقب بـ"تشافي هولندا". ونجح اللاعب الهولندي في جذب أنظار الأندية الأوروبية، خصوصاً الإنجليزية والإيطالية، بعد مستواه الرائع الذي قدمه مع ناديه فينورد.

وذكرت صحف إنجليزية وإيطالية عدة، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد فيرغسون يرغب في ضم كلاسي لصفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت أندية توتنهام هوتسبير وليفربول وأرسنال قد سبقت مانشستر يونايتد في طريقها للتعاقد مع كلاسي الذي لعب نحو 55 مباراة في الدوري الهولندي وسجل 5 أهداف مع فريقه. وعلى صعيد الأندية الإيطالية، كان نادي فيورنتينا الإيطالي أول الباحثين عن التعاقد مع كلاسي، وتقدم بعرض جدي للنادي الهولندي للحصول على خدماته مقابل 5.6 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الهولندي رفض هذا العرض مبدئياً لاتخاذ قرار نهائي فيما يخص مستقبل اللاعب.

وسبق فيورنتينا أندية يوفنتوس وروما وميلان للحصول على خدمات كلاسي الذي أتم عامه الـ21، حيث تقدمت تلك الأندية بعروض مختلفة لضم كلاسي الذي يطلق عليه " تشافي هولندا"، نظراً لأنه يشبه الإسباني تشافي هرنانديز، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني في أسلوب وطريقة لعبه.

ولعب كلاسي خلال الموسمين الماضيين مع فينورد، ولا يزال يرتبط معه بعقد ينتهي مع نهاية موسم 2015. وكشفت تقارير صحافية هولندية أن فينورد الهولندي لن يتخلى عن لاعبه بأقل من عشرة ملايين يورو.