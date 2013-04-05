"مارادونا ويلز".. "سمين" يبهر الملايين بمهاراته الكروية

"مارادونا ويلز".. هذا هو اللقب الذي أطلقته وسائل الإعلام على الويلزي أندرو كاسيدي، الذي اشتهر مؤخراً بمهارات كروية خارقة أبهرت كل من شاهدها، نظراً لما يقوم به رغم السمنة المفرطة التي يعاني منها، إلى جانب تقدمه في العمر حيث تجاوز الـ50 عاماً.

وبدأت حكاية كاسيدي حين قام صديق له بتصويره بشكل سري دون علمه وهو يقوم بأداء تلك المهارات الفنية والحركات الرائعة، وبث تلك المقاطع على موقع "يوتيوب"، لتجد مشاهدة منقطعة النظير إلى أن حقق شهرة عالمية لم يكن يتوقعها هو نفسه.

ولفت الويلزي الخمسيني الأنظار بشكل كبير حين نجح في الحفاظ على الكرة في الهواء، والقيام بـ"تنطيطها" بشكل متقن، حتى إن البعض شبهوه بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا.

وظهر "مارادونا ويلز" في أحد المقاطع وهو يستخدم رجله ورأسه وركبتيه وكتفيه للحفاظ على الكرة في الهواء. وقال كاسيدي الذي كان يعمل صياداً، وفقد وظيفته، بسبب حرصه على ممارسة تلك المهارات، لدرجة أن البعض كان يظن أن اللقطات والمقاطع المنشورة على "يوتيوب" هي مجرد حيل وتركيبات، إلا أن ظهوره الدائم في شوارع ويلز وتنفيذه لتلك المهارات فند كل هذه الادعاءات.

وأوضح أنه يخصص ساعتين يومياً لممارسة هذه الهواية في الشوارع، وتحديداً في مواقف السيارات.

وأشار الويلزي البدين إلى أن الأطفال يتوقون باستمرار للعب معه، حيث يقومون بتمرير الكرة له ليستمتعوا بمهاراته. وتلقى كاسيدي الذي يزن أكثر من (130 كيلوغراماً) دعوة للمشاركة في بطولة العالم لكرة القدم الحرة التي ستجري هذا الشهر في مدينة دبي، حيث كانت لقطاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السبب في ذلك، حتى إنها حظيت بمتابعة أكثر من مليون مشاهدة في أيام قليلة.

وقال كاسيدي إن المنظمين أرسلوا الدعوة له لحضور هذه البطولة، وقاموا بحجز تذكرة طيران له على درجة "رجال الأعمال"، وقاموا بحجز غرفة له في فندق فاخر، حيث سيحصل على ما يعادل (315) دولاراً عن مشاركته بالبطولة في اليوم الواحد.