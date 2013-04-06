اتحاد جدة: أبعدنا اللاعبين الـ"6" بموافقة أعضاء الشرف

أكدت إدارة نادي الاتحاد السعودي بأن قرارها الذي أصدرته، الأربعاء الماضي، والقاضي بإبعاد عدد من لاعبي الفريق الأول عن المشاركة إلى نهاية الموسم "كان بعلم وموافقة ودعم المجلس الشرفي".



وقالت في بيان رسمي اليوم السبت "بأن المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف اطلع على القرارات التصحيحية والتطويرية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص إصلاح وضع الفريق الأول لكرة القدم"، وأوضحت أن المجلس التنفيذي "يؤكد دعم الإدارة في الخطوات كافة التي تهدف إلى تبوء عميد الاندية السعودية مكانته المرموقة التي تليق به".

وكانت الإدارة الاتحادية قد أصدرت قراراً، الأربعاء الماضي، بإعطاء اللاعبين محمد نور وحمد المنتشري ورضا تكر إجازة لنهاية الموسم، وإيقاف الحارس مبروك زايد وراشد الرهيب وإبراهيم هزازي لنهاية الموسم.

وأحدثت القرارات موجة غضب عارمة بين أنصار النادي من خلال احتشادها خارج أسوار النادي ليومين متتاليين للمطالبة بعودة قائد الفريق محمد نور واستقالة الإدارة.

الى ذلك، بدأ الجهاز الفني بالفريق بقيادة المدرب بينات بتجهيز اللاعبين الشباب وهم: فواز الخيبري ومحمد قاسم وماجد كنبة وعبدالرحمن الغامدي ومنصور شراحيلي تمهيداً لإشراكهم خلال الفترة المقبلة في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، وإعدادهم للانضمام لصفوف الفريق الأول في الموسم المقبل.

