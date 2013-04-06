الكرة التي تحولت إلى "حرب"

ليس كل ما يقال يتجه الى الصواب، وإلا لتحول كل العاملين في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم «مجرمي حرب» كما هو الوصف الذي تبناه الأمير نواف بن محمد عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية السعودية والعضو الشرفي في نادي الهلال، للحديث عن التأثير السلبي الذي خلفه الياباني سوزوكي مدير المسابقات السابق في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على الكرة السعودية اندية ومنتخبات، ومشاركته فيما وصلت اليه بعيدا عن عرشها القاري الذي قال انها تزعمته من 84 وحتى العام 2007!.

في اعتقادي أن ما تعرضت له الكرة السعودية من نكسات، أكبر بكثير من روزنامة مسابقات، سيما اذا ما تحدثنا عن العديد من العقبات التي رافقتها خلال السنوات الماضية، ومن خلالها خسرت الكثير من توهجها وقيمتها التي كان كل الرياضيين في الخليج يتباهون بها.

ويكفي أن نعود قليلا للوراء الى ما يقارب العامين أو الثلاثة حتى نتمعن في العديد من القرارات السلبية التي أضرت بالكرة السعودية، في الوقت الذي تحدث فيه المتابعون عن أرقام فلكية للعقود التي يبرمها اللاعبون مع أنديتهم، تفوق بكثير ما كانوا يتمنون الوصول اليه في سنوات سابقة.

وعندما نتحدث عن أولويات وأهداف وطموحات، فلا أعتقد ان حرص اللاعب السعودي على تمثيل المنتخب حاليا، هو نفسه الذي كان حاضرا مع جيل آخر من اللاعبين، وفي تلك الجزئية تحدث نقاد سعوديون في أكثر من مناسبة، وذهبوا الى اعتبار ان ما يحصل عليه اللاعب السعودي من عقود خياليه أنساهم حتى التفكير في اللعب للأندية التي تدفع لهم وليس المنتخب!.

ومن تابع القرار الذي كانت ادارة نادي الشباب السعودي قد اتخذته قبل عامين لتحويل مقدمات العقود الى رواتب شهرية، والخصم منها بشكل يومي في حالة التقاعس والغياب، يدرك جيدا أن المعضلة التي ترافق الكرة السعودية ولاعبيها هي أكبر بكثير من أجندة مسابقات وتمثيل سعودي في الاتحاد الاسيوي.

وحتى نكون أكثر دقة وطرحا، فالواقع الحالي للكرة السعودية ليس هو السابق، وتحديدا على مستوى النجوم والنخبة من اللاعبين الموهوبين، الذين حققت من خلالهم الكرة السعودية سابقا ما عجزت عن الظهور بالجزء القليل منه الآن!.

اذا، هي مجموعة من الأسباب التي تراكمت سلبياتها في الآونة الأخيرة، وظهرت وكأن المجلس السابق لاتحاد الكرة أو الذي قبله هو السبب الجذري في المشكلة المعضلة!.

وعلى مستوى قناعاتي وثقتي في ان الانجازات السابقة كانت قد تحققت عن جدارة واستحقاق، فإني اجد أن المستقبل لا يمكن ان يظلم التاريخ ولا الواقع شيئا، وبالتالي سيكون على صناع القرار الاتجاه الى العمل العلمي المدروس، ليس بالمقارنة مع سنوات سابقة بقدر ما يكون الدروس الماضية مهمة لاستخلاص الفوائد والعبر، بشرط التعامل الواقعي مع ظروف مرحلة آنية تختلف كل الاختلاف عن عهد ولى وانتهى!.

نقلاً عن "استاد الدوحة.نت"القطرية

