النصر يعاقب حارسه "العنزي" بسبب "فزعته" لصديقه "اليمني"

عاقبت إدارة نادي النصر السعودي حارس الفريق الكروي الأول عبدالله العنزي بالخصم من مرتبه الشهري، بعد اعتدائه على المشرف العام على الفريق الأولمبي فايز المعجل، والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة، على مرأى ومسمع من لاعبي الفريق الأولمبي والجهاز التدريبي، كما أصرت على أن يقدم الحارس الشاب اعتذاراً علنياً للمعجل أمام كل الذين أُخطئ في حقه بحضورهم.

وكان المعجل طلب من المنسق الإداري للفريق سلطان عرام (يمني الجنسية)، قبل المباراة الأخيرة للفريق، مغادرة الملعب، لأن المدرب المصري ناصر يوسف رفض جلوسه على مقاعد الاحتياط كما جرت العادة، وذلك بسبب تحريض "عرام" للاعبين ضد مدرب الفريق، ووصفه له بـ"الفاشل"، وهم يسمعون،لكن المنسق اليمني رفض الانصياع لطلب المعجل، فاحتدم النقاش بينهما واحتد، حتى غادر الملعب مكرهاً، ليحضر بعد دقائق حارس الفريق الكروي الأول عبدالله العنزي- الذي تربطه صداقة متينة وقديمة بعرام- إلى أرض الملعب وهو غاضب مما حل بصديقه، فدخل في مشادة كلامية

تخللتها ألفاظ نابية، وكاد الأمر يصل إلى معركة بالأيدي، لولا تدخل أطراف كثيرة لفض النزاع.

وفي خطوة استباقية، فكت إدارة النادي ارتباطها باليمني سلطان عرام، كونه يعمل مع الإدارة بشكل غير نظامي، إذ إنه ليس على كفالتها، في إطار سعيها لتصحيح أوضاع كل العاملين لديها "قانونياً" استجابة للحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية أخيراً ضد المخالفين لنظام الإقامة في السعودية.

إلى ذلك، أكمل الفريق استعداده للقاء هجر اليوم في مباراة مؤجلة ضمن مباريات دوري زين، ومن المنتظر أن يشرك الأوروغوياني كارينيو مدرب الفريق المدافع الشاب عبدالله مادو بديلاً للموقوف محمد حسين، وستشهد المباراة عودة المهاجم اليوناني خاريستياس بعد شفائه من الإصابة، وسيلعب بديلاً للمهاجم محمد السهلاوي.