بايرن ميونيخ يحرز لقب الدوري الألماني .. مبكراً

أحرز بايرن ميونيخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل ست جولات على نهاية المسابقة، بعد فوزه على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-صفر اليوم السبت.



وسجل باستيان شفاينشتايغر لاعب وسط منتخب ألمانيا هدف بايرن والمباراة الوحيد في الدقيقة 52.

وأصبح رصيد بايرن بعد هذا الفوز 75 نقطة في صدارة المسابقة متقدماً بفارق 20 نقطه على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني والفائز باللقب في آخر موسمين.



وفاز بروسيا دورتموند على أوجسبورغ 4-2.



وأنقذ حارس مرمى بايرن مانويل نوير العديد من الفرص الخطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت ضغطاً كبيراً من أصحاب الأرض بغية إدراك التعادل.



وسيتلقى بايرن بذلك دفعة معنوية كبيرة قبل اللعب في ضيافة يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، حيث فاز بايرن ذهاباً على أرضه 2-صفر الثلاثاء الماضي.

