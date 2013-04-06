سالت دماء الحكم.. فأوقف المباراة ثم ألغاها

لم يكن يفصل الحكم الإماراتي حسن الشيخ عن إطلاق صافرة نهاية مباراة القمة بين العين والأهلي في الدوري المحلي الإماراتي سوى بضع ثوان، بيد أن مقذوف حديدي ألقاه أحد المشجعين من مدرجات الأهلي وأصاب الحكم المساعد محمد الجلاف، عجّل في القرار، ودفعه لإيقاف المباراة في غير أوانها وسط هرج ومرج سيطر على استاد راشد في دبي.

بدأت الحكاية عندما احتج لاعبو الأهلي على عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريقهم، اثر سقوط عدنان حسين داخل منطقة الجزاء، بعد تدخل مدافع العين محمد سالم، وفي تلك الأثناء عبّر أحد مشجعي الأهلي عن غضبه على طريقته الخاصة.

في خلال لحظات شوهد المساعد محمد الجلاف، وقد سقط أرضاً على نحو مفاجئ، ليلتف الجميع حوله ويتبين أنه أصيب بمقذوف حديدي في رأسه، تطلّب من الأطباء المتواجدين في الملعب المسارعة للف رأسه بضمادة بعدما سالت منه الدماء بفعل قوة الضربة.

توقع البعض أن الأمور ستعود لنصابها ويستكمل الحكم المباراة من حيث توقفت، بيد أن الأخير رفض ذلك، وأعلن إلغاءها وغادر أرض الملعب مع مساعديه، وأحدهم الجلاف الذي كان معصوب الرأس.

ومن المنتظر أن يتم فرض عقوبات صارمة على الأهلي بسبب تصرف مشجعه، فيما تحولت نتيجة المباراة إلى فوز إداري للعين، الذي بات بذلك قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري، للموسم الثاني على التوالي.

