في مهمة إفريقية

في الوقت الذي يقاتل فيه الجميع من أجل عودة الجماهير لملاعب الكرة في مصر.. نجد البعض من الجماهير المتعصبة وغير المسئولة يلجأون للشغب والعنف ويفسدون كل شيء!!

والحوادث الأخيرة من بعض جماهير الإسماعيلي والزمالك وتحطيم مقاعد باستادي الدفاع الجوي بالتجمع الخامس والجيش ببرج العرب قد تدفع وزارة الداخلية إلي عدم الموافقة علي حضور الجماهير المباريات لأنها ستجد المبرر القوي للرفض .

ولولا ضغط الأندية والإعلام واتحاد الكرة ووزير الرياضة العامري فاروق لأصرت الداخلية علي عدم حضور الجماهير حتي تستريح وتتفرغ لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري.

حالة الشد والجذب بين الأهلي والداخلية مازالت مستمرة من أجل زيادة عدد جماهير الأهلي في مباراته غدا أمام توسكر الكيني في إياب دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا ويرغب الأهلي في الوصول إلي رقم ال 10 آلاف متفرج بينما الداخلية مصممة علي أن يكون العدد رمزيا لا يزيد علي ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف كحد أقصي حتي يمكن السيطرة في حالة حدوث شغب.

الكرة أصبحت في ملعب الجماهير وعليها أن تقنع الجميع بأن عودتها للملاعب لن يمثل أدني مشكلة ولن يكون عبئا علي الشرطة أو المسئولين أو حتي اللاعبين.

تنتقل الكرة المصرية اليوم وغدا إلي حلبة المنافسة الإفريقية علي مستوي الأندية بعد أن حقق منتخبا الشباب والأول المطلوب منهما.

قد تكون مهمة الأهلي أسهل غدا لأنه حقق فوزا مهما خارج أرضه علي توسكر 2/1 ويكفيه حتي الهزيمة بهدف ليتأهل لدور ال 16 لدوري أبطال إفريقيا.. لكن هذا ليس معناه أن يركن اللاعبون إلي نتيجة مباراة الذهاب.. بل علي العكس لابد أن يدخل الفريق المباراة علي أنها حاسمة ويحقق الفوز.. بل ويقدم عرضا يرضي غرور جماهيره.. لاسيما بعد أن تحسنت عروضه المحلية نسبيا وعاد لقمة مجموعته في الدوري.

في نفس البطولة ونفس الدور يدخل الزمالك اختبارا صعبا اليوم أمام فيتاكلوب بطل الكونغو الديمقراطية وتأتي الصعوبة في أن الزمالك حقق فوزا ضعيفا وغير مطمئن في مباراة الذهاب بهدف يتيم لأحمد جعفر وبرغم صعوبة موقف القبيلة البيضاء التي تواجه منافسا عنيدا يلعب علي ارضه ووسط جماهيره.. إلا أنني أثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني علي اجتياز هذه العقبة بمزيد من الإرادة والإصرار خاصة أن الزمالك لا ينقصه المهارات والإمكانات الفنية والخططية والروح العالية بعد التفوق المحلي الساحق وتصدر الفريق مجموعته في الدوري بثمانية انتصارات متتالية دون خسارة أو هزيمة.

وفي مسابقة الكونفيدرالية يخرج الإسماعيلي وإنبي اليوم لمواجهتين سهلتين في كينيا ومدغشقر وان كان موقف إنبي أسهل كثيرا لأنه حقق فوزا كبيرا علي جورماهيا بثلاثية نظيفة.. لكن عليه أن يتوخي الحذر ويتحسب للمفاجآت.. أما الإسماعيلي الذي كان قد حقق فوزا مطمئنا في مباراة الذهاب علي تريبل بهدفين نظيفين فعليه أن يلعب للفوز ولايركن للتعادل وعليه أن يستفيد من الدرس القاسي لموقعة الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي البطولة العربية وتعويض خروجه المفاجئ والحزين بركلات الترجيح.

ثقتي كبيرة ومتفائل بحصول الرباعي المصري علي البطاقات الأربع لدور ال 16 لدوري الأبطال والكونفيدرالية.

نقلاً عن "الجمهورية"المصرية

