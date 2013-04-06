لجنة الاستئناف ترفع الإيقاف عن حارس التعاون

قبلت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم (شكلاً وموضوعاً) الاعتراض المقدم من نادي التعاون ضد قرار لجنة الانضباط الخاص بإيقاف حارس مرمى التعاون فهد الثنيان ستة أشهر في جميع المباريات الرسمية في البطولات والمسابقات التي يحق له المشاركة فيها بخلاف العقوبة المترتبة على حالة الطرد والغرامة المالية المقدرة بـ ٢٠ ريالا.

وبناء على ذك نقضت اللجنة قرار لجنة الانضباط وقررت رفع العقوبة الموقعة على اللاعب وإعادة رسوم الاستئناف لنادي التعاون.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قراراً يقضي بإيقاف اللاعب لنصف عام بناء على ما ورد في تقرير مقيم حكام لقاء التعاون مع نجران الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن دوري زين السعود للمحترفين والمتضمن اتهام الثنيان بالبصق على حكم اللقاء، إلا أن اللاعب ظهر في برنامج "الهدف" وأقسم على القرآن أنه لم يقم بهذا الفعل المشين.

وفي ظل عدم وضوح الرؤية خاصة من حكام اللقاء وعدم تثبت رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي عمر المهنا من تفاصيل الحادثة، وتناقض أحاديثه الإعلامية حولها، ونفي حكم المباراة في تصريح صحافي مشاهدته "شخصياً" للاعب وهو يبصق، ما تسبب في لغط كبير وانتقادات، رأت لجنة الاستئناف قبول اعتراض الثنيان والسماح له بمزاولة اللعبة مع فريقه اعتباراً من اليوم.

أسباب نقض قرار الإيقاف .. كما جاء في نص البيان

الوجه الأول: الخطأ في تكييف الوقائع وإثباتها:

إن لجنة الانضباط ملزمة قانونا بتكييف الوقائع تكييفا صحيحا، ومن ثم لا يكفي أن تكون الأفعال المنسوبة للاعب التعاون قد وقعت منه بالفعل من الناحية المادية، وإنما تلتزم لجنة الانضباط بتكييفه التكييف القانوني الصحيح، حيث أفادت لجنة الانضباط في أسباب قرارها رقم (157) وتاريخ 10 مارس 2013مـ، باحتكامه لتحديد الواقعة بالاستناد إلى: مقيم الحكام و الاستناد إلى تقرير حكم المباراة وأسباب الطرد و إفادته عن ثبوت حدوث هذه المخالفة، علما بأن مقيم الحكام لم يشر في تقريره على الواقعة بوصفه شاهدا عليها أو أنه رآها وإنما رغب بذلك - كناقل لها - بالإشارة لتقرير حكم المباراة الذي تضمن الاشارة الى الواقعة المقول بها لأن واقعة البصق لم تقع واقعيا مما نتج عن ذلك الاستناد على قول الحكم فقط للوصول الى حكم من ثم الى عقوبة، الأمر الذي يتنافى مع القواعد الشرعية ويتجافى مع أبسط أسس العدالة وقواعد الإثبات، فقد كان يتوجب على لجنة لانضباط وقبل إصدار هذه العقوبة القاسية بحق اللاعب أن تتحرى الدقة في إثباتها بأدلة وبيانات جازمة و قاطعة لا يشوبها الشك لأن المقرر في مجال القضاء أن الاحكام لا تبنى على التناقضات أو الشكوك والظنون والاحتمالات وإنما على الجزم والقطع واليقين الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة:

- أن ما تم الاطلاع عليه في إصدار القرار لم يثبت على اللاعب بدليل حسي من قبل الحكم رغم وجود وتوافر كاميرات التصوير عالية الجودة في الاستاد الرياضي - مكان الواقعة - وقد تم رصد وكشف حالات مسبقا، وبأدق التفاصيل ، لم ينتبه لها الحكام أو الجمهور إلا عن طريق إحدى أو بعض هذه الكاميرات، فهل أيد الحكم حالة الواقعة بدليل حسي، وهنا نطالب بمراجعة شريط المباراة المصور كاملا من جميع الكاميرات لإثبات واقعة البصق إن وجدت.

- هل قامت لجنة الانضباط بمساءلة حكم المباراة أو مقيم الحكام عن الصواب في دقة تحديد واقعة البصق، بوجود نصف عدد الأضواء، المركبة في كل برج إنارة في الملعب، دون إنارة بسبب العطل الذي طرأ عليها خلال انقطاع التيار الكهربائي عنها أثناء المباراة و عودته لاحقا، وعدم استكمال إنارة كافة الأضواء لكل برج.

- هل تم الأخذ بعين الاعتبار، بعد المسافة بين اللعب والحكم التي تقارب (25) مترا في ظل ظروف الانارة المنوه عنها مسبقاً لإثبات الواقعة.

- هل قام الحكم نفسه بسؤال أي أشخاص آخرين من (لاعبين وإداريين وفنيين) كانوا متواجدين في الملعب او المضمار وممن شهدوا على الواقعة، رغم وجود الكثير منهم ممن أكد على عدم قيام اللاعب بالبصق وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم أنهم كانوا مع اللاعب فهد الثنيان .. عقب المباراة ولم يشاهدوه يقوم بما هو منسوب له من عمل وحتى الحكام الآخرين منهم الأخ عبدالعزيز الكثيري والأخ مشاري المشاري لم يشاهدوا واقعة البصق إلا عن الحكم نفسه.

- ألم يتساءل أعضاء اللجنة الموقرة أو مساءلة الحكم عن التلفظ الذي قام به اللاعب تجاه الحكم وهو عبارة "هذا اللي قدرت عليه .." والتي سوف نستعرضها لاحقاً بمذكرتنا هذه بالدليل.

- هل راعت لجنة الانضباط حرص الاتحاد الدولي "فيفا" بعدم وقف اللاعبين المحترفين لمدة زمنية طويلة.

- ألم يأخذ أعضاء اللجنة الموقرة بعين الاعتبار حجم عقوبة اللاعب وفقاً لما يتعرض له نادي التعاون لحصوله على أقصى العقوبات دائماً، نتجت عن قرارات بنيت على تقارير بعض الحكام خلال المباريات السابقة للموسم الرياضي الحالي 2012-2013مـ، وكان آخرها القرار رقم (44) تاريخ 31 أكتوبر 2012م، بحق لا عب الفريق ذياب مجرشي.



الوجه الثاني: النتائج و الآثار التي نجمت وستنجم عن هذا القرار وتطبيق العقوبة .. والتي تتلخص في التساؤلات التالية:

- حول المدة الزمنية للاستئناف.

- عدم مراعاة لجنة الانضباط لنتائج حجم العقوبة والضرر على اللاعب.

- عدم مراعاة لجنة الانضباط ما ترتب عليه قرارها من حسميات مالية على اللاعب من جراء تطبيق العقوبة.

الحيثيات:

- أشار قرار لجنة الانضباط رقم (157) والصادر بتاريخ 10مارس 2013 هـ الموافق الى اطلاع اللجنة على لائحة الانضباط وتقرير الحكم عن المباراة، وأسباب الطرد وإفادته عن ثبوت حدوث هذه المخالفة .. إلا أن اللجنة عند تأسيها للقرار استندت في إثبات المخالفه على تقرير مقيم الحكام فقط .. كما ورد نصه كالتالي: "وحيث ثبت للجنة قيام حارس المرمى المذكور أعلاه بمخالفة البصق على حكم المباراة وفقا لتقرير مقيم الحكام وحيث يعتبر هذا السلوك مخالفة بموجب نص المواد من اللائحة المشار اليها أعلاه وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (5) من اللائحة عليه قررت اللجنة ما يلي..الخ"

- وبإطلاع لجنة الاستئناف على قرار لجنة الانضباط ولائحة الاستئناف وكامل مرفقاتها وبعد دراسة كامل المستندات، اتضح ان لجنة الانضباط استندت في قرارها على تقرير مقيم الحكام رقم 477 وتاريخ 7 مارس 2013 م والذي أفاد بحدوث الواقعة بما نصه: "أفيد سعادتكم بأنه قد تم تكليفي من قبل لجنتكم الموقرة في تقييم حكم مباراة التعاون ونجران ضمن دوري زين السعودي للمحترفين والتي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة يوم الاثنين الموافق 5 مارس2013 م في تمام الساعة 8,25 مساء والتي انتهت بفوز نادي نجران 2-1 وبعد نهاية المباراة توجه حارس مرمى فريق التعاون رقم 27 اللاعب فهد الثنيان من جهة مرمى فريقه الى حكم المباراة الذي يقف خارج دائرة المنتصف فى الجهة المقابلة من الملعب وقام بالبصق على حكم المباراة وفوراً اشهر الحكم الدولي سامي النمري البطاقة الحمراء للاعب وهو داخل ميدان الملعب"..

- الا ان هذا القرار الذي اعتمدت عليه لجنة الانضباط قد ناقضه القرار الإلحاقي لمقيم الحكام عن الواقعة نفسها برقم 497 وتاريخ 10 مارس 2013 م والمقدم صورة منه من قبل المستأنف والذي ذيل بعبارة إضافية تؤكد رصده للواقعة سماعاً لا مشاهدة حيث جاء التقرير الإلحاقي المذكور بما نصه: "أفيد سعادتكم بأنه قد تم تكليفي من قبل لجنتكم الموقرة في تقييم حكم مباراة التعاون ونجران ضمن دوري زين السعودي للمحترفين والتى اقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة الاثنين الموافق 5 مارس2013 م في تمام الساعة 8,25 مساء والتى انتهت بفوز نادي نجران 2-1 وبعد نهاية المباراة توجه حارس مرمى فريق التعاون رقم 27 اللاعب فهد الثنيان من جهة مرمى فريقه الى حكم المباراة الذي يقف خارج دائرة المنتصف فى الجهة المقابلة من الملعب وقام بالبصق على حكم المباراة وفوراً أشهر الحكم الدولي سامي النمري البطاقة الحمراء للاعب وهو داخل ميدان الملعب وهذا حسب إفادة الحكم لي فى غرفة الحكام بعد المباراة عن سبب الطرد".

- ولمزيد من الاستيضاح والتحقق طلبت لجنة الاستئناف من لجنة الحكام تزويدها بأصل التقريرين الإلحاقيين رقم (477) ورقم (497) المنسوبة لمقيم الحكام، وقد ثبت للجنة صحة صدورها من مقيم الحكام على الواقعة نفسها .. التقرير الأول كان موجها للجنة الانضباط والتي استندت في قرارها عليه، والتقرير الإلحاقي الثاني موجه للجنة الفنية. وحيث ثبت للجنة الاستئناف أن تقرير مقيم الحكام الإلحاقي قد أفاد بأن شهادته في حدوث الواقعة كانت سماعا من حكم المباراة لا مشاهدة الأمر الذي يفرغه من قيمته القانونية ولا يصلح ان يكون سندا قانونيا وحيدا.. وبذلك يعد قرارها معيبًا من الناحية القانونيةً، ولما كان عمل لجنة الاستئناف وفق نص المادة (129) من لائحة الانضباط هو النظر في العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون.

