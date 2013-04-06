يايا توريه: أريد كتابة تاريخ مانشستر سيتي .. سأعتزل فيه

أكد اللاعب الايفواري يايا توريه أنه يريد المساهمة في كتابة تاريخ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من خلال التتويج بأكبر عدد ممكن من الألقاب رفقة فريق "السيتيزن" بعدما جدد الطرفان تعاقدهما إلى غاية يونيو 2017 .

وأشار توريه أن "السيتي" هو الفريق الذي يلائمه والذي سيواصل الدفاع عن ألوانه إلى غاية اعتزاله اللعب. وقال في تصريح للموقع الرسمي للنادي: "هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه .. لن أنسى أبداً كيف تم التعامل معي هنّا من طرف الجماهير ومسيري النادي".

وتابع نجم المنتخب الايفواري قائلا:" أريد مواصلة الفوز بالألقاب وتحقيق الإنجازات و كتابة تاريخ النادي".

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن، الخميس الماضي، أنه قد جدد عقد لاعبه الايفواري يايا توريه لمدة 4 سنوات، وقد كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن قيمة العقد الجديد تقدر بـ 45مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب من 53 مليون يورو، بمعدل13.2 مليون يورو كل سنة، ليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان يايا توريه (30 عاماً) قد انضم لمانشستر سيتي في صيف 2010 قادماً من نادي برشلونة الإسباني، حيث وقع على عقد براتب سنوي يقدر بـ 11.2 مليون يورو، وقد ساهم بقسط كبير في تتويج فريق سيتي بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عام 2011 ثم بلقب الدوري الانجليزي الممتاز سنة 2012، كما تحصل على جائزة "الكرة الذهبية"لأفضل لاعب إفريقي لسنتين متتاليتين 2011 و2012 .

ولم يمر التألق المميز ليايا توريه دون أن يسيل لعاب أندية أوربية كبيرة عدة للاستفادة من خدماته بداية من الموسم الكروي المقبل، على غرار تشلسي الانجليزي وريال مدريد الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة لفريقه السابق برشلونة.

وقد استغل توريه العروض المغرية من كبار أندية القارة العجوز ليضغط، عبر وكيل أعماله، على إدارة مانشستر سيتي لتجديد العقد وزيادة راتبه.

