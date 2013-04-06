"برشلونة" يُخطط لخطف "كاسياس"و"راموس"

يتأهب فريق برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لإبرام صفقة العمر بالنسبة له، حيث يستعد لتقديم عرضٍ مغرٍ إلى غريمه اللدود نادي ريال مدريد، مقابل التخلي عن قائديّه إيكر كاسياس وسيرجيو راموس.



وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فإن فريق"البلاوغرانا" يسعى للاصطياد في ماء ملعب "سانتياغو بيرنابيو" العكر، مستغلاً حالة الجفاء بين المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو من جهة، وحارس مرمى الفريق إيكر كاسياس وقلب دفاع فريق العاصمة سيرجيو راموس من جهة أخرى.



ووضع النادي الكاتالوني نصب عينيه التعاقد مع قلب دفاع ريال مدريد سيرجيو راموس كهدفٍ رئيسٍ له؛ في محاولة منه لتعزيز خطه الخلفي الذي أظهر هذا الموسم هشاشة دفاعية غير مسبوقة.



وسيضرب النادي الكاتالوني في حال تعاقده مع راموس وكاسياس عدة عصافير بحجر واحد،إذ يُمني الفريق الكاتالوني النفس- بالتعاقد مع راموس- في تحسين المردود الدفاعي لديه خاصة في ظل تراجع مستوى البعض من لاعبيه في الآونة الأخيرة، حيث بات يتلقى هدفاً أو أكثر في المباراة الواحدة.



كما سينجح "برشلونة" في سد ثغرة الدفاع التي عانى منها في الآونة الماضية بعد انخفاض مستوى لاعبه جيرارد بيكيه، ولترقيع خط الدفاع بعد مشكلة الإصابات المتكررة لمدافعه المخضرم بويول (34 عاماً) الذي أجرى عدة جراحات هذا الموسم كانت آخرها الجراحة التي أجريت لركبته اليسرى و التي أبعدته عن الملاعب لفترة أربعة أسابيع؛ ومدافعه الفرنسي إيريك أبيدال الذي ابتعد عن المستطيل الأخضر منذ العام الماضي عقب خضوعه لعملية زرع كبد في أبريل من العام الماضي.



ويأمل متصدر الدوري الإسباني أيضاً بالظفر بخدمات كاسياس لتعويض الخروج المحتمل لحارس مرماه فيكتور فالديز، الذي اتخذ قراراً بالرحيل عن "البارسا" الصيف المقبل أو بعد انتهاء عقده الذي يستمر حتى صيف عام 2014.



ويُدرك القائمون على نادي برشلونة أن أحلامهم من الممكن أن تذهب أدراج الرياح، خاصة وأنهم يعرفون جيداً مدى الحب والولاء الذي يكنّه كاسياس لفريقه، إذ سيكون هذا الحب كافياً لجعل هذا التعاقد أشبه بالمستحيل.



لكن المدير الفني لفريق ريال مدريد، جوزيه مورينهو، قد يُسهل من مهمة انتقال حارس مرمى الريال المخضرم خاصة بعد القرار الأخير الذي اتخذه بالدفع بالحارس المنضم حديثاً للفريق دييغو لوبيز- خلال ما تبقى من مباريات ريال مدريد- على حساب قائد الفريق المخضرم؛ على الرغم من تعافي الأخير من الإصابة التي ألمت به في اليد اليسرى في يناير الماضي.

