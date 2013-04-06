"خلاص" .. ياسر الشهراني "هلالي" على دفعتين

أصبح ياسر الشهراني "رسمياً" لاعباً هلالياً، لمدة خمسة أعوام مقبلة، بعد أن وقعت إدارة الهلال صفقة انتقاله من صفوف القادسية إلى الفريق الأزرق، بمبلغ ١٥ مليون ريال سعودي، وسيكون العام الأول من صيغة الانتقال على سبيل الإعارة لمدة عام بدءا من الموسم الرياضي الجديد.

وستستلم إدارة القادسية مبالغ الصفقة على دفعتين، وهو ما سيضمن حقوق كلا الطرفين، ولا يؤثر على إلزامية إكمال الاتفاق وانتقال اللاعب للهلال بشكل نهائي.

وكانت "العربية.نت"، قد ذكرت صراحة، قبل أيام حسم مفاوضات ياسر الشهراني لصالح الهلال بمبلغ ١٥ مليون ريال سعودي، ونقلت على لسان المتحدث الرسمي باسم نادي الهلال وعضو مجلس إدارته عبدالكريم الجاسر، قوله: "إن الهلال حسم صفقة انتقال لاعب الوسط والمدافع ياسر الشهراني المعار للهلال من القادسية هذا الموسم لصفوفه بالانتقال الكامل الموسم المقبل مقابل 15 مليون ريال .. وسيتم توقيع العقد الجديد خلال يومين"، وأضاف: "الصفقة حسمت تماما .. وبات ياسر الشهراني لاعباً هلالياً بنظام الانتقال الكامل الموسم المقبل .. فقط ننتظر عودة المسؤول في نادي القادسية عبدالعزيز الموسى للسعودية لتوقيع الصفقة رسمياً".

وتابع: "رغبة اللاعب سهلت المهمة علينا على الرغم من وجود عروض أكبر لدى إدارة النادي ولكننا فزنا باللاعب لأنه يريد الهلال".

وبحسب غرم العمري (وكيل أعمال اللاعب) فإن الشهراني لم يتلقَ عن طريقه عرضاً "رسمياً" ولا "شفهياً" خلال الفترة الماضيه باستثاء عرض نادي الهلال، وقال عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يتقدم ناد سعودي بأي عرض لا "رسمي" ولا "شفوي" والعرض الوحيد والجاد كان من الهلال، ومن أقحم اسم أندية أخرى لم يكن صادقاً".

وأضاف: "العقد كان مرضياً جدا للاعب .. وتوافق العقد المناسب مع الرغبة الشخصيه والقوية لياسر في البقاء مع الهلال".

وعلى "تويتر" نفسه أكد رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بأن صفقة الشهراني لن تكون الأخيرة، وكتب مغرداً: "أتمنى لياسر الشهراني التوفيق وهو لاعب خلوق ومميز وأقدر بشدة رغبته في الهلال"، بل إنه أطلق وعداً ضخماً، "باستقطاب لاعبين محليين، في الموسم المقبل .. أحدهما حارس مرمى".

ويغادر الهلال، بعد غد الاثنين، إلى طهران لملاقاة الاستقلال الإيراني، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا وسط أوضاع فنية سيئة يعيشها الفريق السعودي بعد خسارته مباراتين من أصل ثلاث مباريات في المجموعة الآسيوية الرابعة على يد العين بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى مبارياته قبل أن يخسر مجددا أمام الاستقلال الإيراني، الأربعاء الماضي، بهدفين لهدف، علما بأنه فاز في مباراة بثلاثة أهداف نظيفة على الريان القطري، ويحتل حاليا المركز الثالث في مجموعته الرابعة برصيد 3 نقاط وسط تصدر الاستقلال بسبع نقاط مقابل 6 نقاط للعين ويتذيل الريان الترتيب بنقطة وحيدة.

