استمرار المهنا.. والبرقان للاحتراف.. وتقسيم المنتخب إلى فئتين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة أحمد عيد تشكيل رؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد السعودي, في الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بمقر الإتحاد السعودي بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتور خالد المرزوقي الذي اعتذر لارتباطه بمهمة عمل.

واعتمد المجلس "المكتب التنفيذي الجديد" والذي يرأسه أحمد عيد وعضوية كل من: الدكتور عبدالرزاق أبوداود, والدكتور عبدالله البرقان,والدكتور خالد بن مقرن, وعدنان المعيبد.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على تعيين أحمد الخميس أميناً عاماً للاتحاد، والدكتور خالد بن مقرن رئيساً للجنة المسابقات وأحمد العقيل نائباً له، والدكتور عبدالله البرقان رئيساً للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين, وعدنان المعيبد رئيساً للجنة المالية والتسويق، على أن تتولى شركة محاسبة جانب المراجعة المالية.

ووافق المجلس على تولي الدكتور صلاح السقا رئاسة لجنة ألعاب كرة القدم وسياف المعاوي نائباً له، والدكتور عبداللطيف بخاري رئيساً للجنة الدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد المرزوقي رئيساً للجنة العلاقات الدولية، والمهندس عبدالعزيز القرينيس نائباً له.

وجدد المجلس الثقة في رئيس لجنة الحكام الرئيسية، عمر المهنا، في حين تم تعيين محمد القدادي رئيساً للجنة الإعلام، والدكتور صالح الحارثي رئيساً للجنة الطبية الرياضية.

كما جدد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الثقة في الجهازين الإداري والفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ووافق على تعيين سلمان القريني مشرفاً على المنتخب الأول، وخالد الزيد مشرفاً على المنتخبات السنية.



بينما تم تأجيل تسمية رؤساء اللجان القضائية بما فيها لجنة الأخلاق والقيم إلى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد في 22 مايو المقبل، كذلك تم تأجيل تسمية اللجنة الفنية والإحصاء أيضاً، فيما سيبدأ عمل جميع اللجان مطلع يونيو المقبل.



وكلف مجلس إدارة الاتحاد السعودي، عضو المجلس الدكتور عبداللطيف بخاري بدراسة توصيات وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي زار مؤخراً الاتحاد وعقد اجتماعات عدة مع الأمانة العامة وبعض اللجان، للاستفادة منها لتطوير الجانب الإداري والفني للاتحاد وللكرة السعودية.



وكان برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة العربية قد ذكر في حلقة الأربعاء الماضي أسماء رؤساء اللجان وبعض التغييرات التي طرأت على هيكلها التنظيمي قبل اعلانها بـ"4"أيام.

