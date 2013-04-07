الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي أكثر من مجرد "ثأر"

بإمكان مانشستر يونايتد حسم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بشكل نهائي عندما يستضيف جاره ومنافسه العنيد مانشستر سيتي، غدا ًالاثنين، في ختام مباريات المرحلة الـ"32" من المسابقة إذ يتصدر جدول المسابقة برصيد" 77 "نقطة بفارق" 15" نقطة أمام جاره حامل لقب المسابقة وذلك بعد" 30" مباراة لكل منهما وتبقى لكليهما مباراة مؤجلة.

ويدرك ألمان يونايتد أنه يستطيع وضع أحد يديه على كأس البطولة إذا حقق الفوز في لقاء الغد والذي سيجعله على مسافة فوز وحيد للتتويج باللقب للمرة الـ"20" (رقم قياسي) في تاريخه.

وسقط مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني القدير السير أليكس فيرغسون أمام تشلسي، الاثنين الماضي، ليودع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن المدرب الاسكتلندي يثق في قدرة فريقه على استعادة التوازن سريعا ًوتحقيق الفوز في لقاء الغد على استاد "أولد ترافورد".

وقال فيرغسون: "كانت الهزيمة أمام تشلسي مخيبة للآمال، ولكن يتعين علينا أن ننسى كل شيء عن هذه المباراة، وأن نحول تركيزنا لمباراة مانشستر سيتي .. نحن في وضع جيد. وأعتقد أن أي نتيجة إيجابية سنحققها في لقاء الغد ستحسم اللقب بنسبة كبيرة".

وفي المقابل، أكد المدير الفني لمانشستر سيتي "الإيطالي "روبرتو مانشيني أن السباق على لقب الدوري انتهى ولكن ديربي مانشستر يمثل كبرياء خاصاً.

قال مانشيني: "نريد أن نحاول تحقيق الفوز لأننا نرغب في الحفاظ على المركز الثاني.. لا نريد أي مشكلة من الآن وحتى نهاية الموسم بعد ثماني مباريات ونرغب في الفوز لأنه لقاء قمة (ديربي) أيضا".

وأضاف: "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأن المنافس يتمتع بالمستوى العالي حاليا، حيث لم يخسر منذ فترة طويلة ونعلم أننا سنلعب أمام فريق جيد".

وتابع: " فاز مانشستر يونايتد بالعديد من المباريات ومنها مباريات صعبة، وسجل العديد من الأهداف وكانت لدينا فرصة في بداية الموسم عندما كنا نستطيع تغيير فريقنا ولكننا لم نغير الفريق".

