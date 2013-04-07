المحكمة الإسبانية ترفض تنظيم مظاهرة لـ"مورينهو"

رفضت المحكمة العليا بالعاصمة الإسبانية مدريد فكرة تنظيم جماهير ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم "مظاهرة جماهيرية" حاشدة في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة ببقاء مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينهو على رأس الإدارة الفنية بالفريق.



وأبلغت المحكمة الإسبانية العليا جماهير ريال مدريد رسمياً بقرار رفضها السماح لهم بإقامة مظاهرة داعمة للمدير الفني للنادي الملكي، والتي كان من المقرر تنفيذها في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مدريد من مساء أمس السبت عشية مباراة الفريق التي جمعته بنظيره ليفانتي بالدوري الإسباني.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي العاصمة الإسبانية فقد عزت المحكمة قرارها لتأخر تقديم طلب التظاهرة.

يذكر أنّ جماهير ريال مدريد كانت تعتزم الخروج في مظاهرة جماهيرية حاشدة تجوب شوارع العاصمة الإسبانية مدريد, وذلك لدعم مورينهو إزاء الحملة الشرسة التي يتعرض لها في وسائل الإعلام الإسبانية.



ولاقت هذه الخطوة استحساناً كبيراً لدى عدد كبير من وسائل الإعلام الإسبانية التي تُعرف بتأييدها للمدرب "الاستثنائي" على رأسها صحيفة" الديفنسا سنترال"التي اعتبرت هذه الخطوة إيجابية من أجل الحفاظ على استقرار الفريق في الآونة الأخيرة.

كما أبدى الصحافي الإسباني توماس رونثيرو الذي يشتهر بولائه التام لنادي ريال مدريد ترحيبه الشديد بهذا الاقتراح مطالباً مدربه المفضل أن يخرج للعلن في المظاهرة وأن يشكر تلك الجماهير التي قررت الدفاع عنه بجلودها.

لكن المدرب البرتغالي رفض هذه الفكرة مؤكداً بأنه لا يحبذ فكرة الخروج في مظاهرات لتأييده وإظهار دعمه مطالباً بأن توجه تلك المظاهرات للفريق بشكل عام وليس لشخصه فقط.

