النصر يتجه لإيقاف العنزي .. وعبدالغني يطلب منحه "فرصة"

اتفقت إدارة نادي النصر السعودي مع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول الذي يقوده الأوروغوياني دانيال كارينيو على وضع حد لتصرفات الحارس عبدالله العنزي التي تتسم بالتساهل وعدم الانضباط وإهمال التعليمات، والدخول بشكل دائم في مشاجرات، وذلك بإيقافه حتى نهاية الموسم، وفق تقرير يرفعه الجهاز الفني وتوافق عليه الإدارة بفرض العقوبة المقترحة.

لكن قائد الفريق حسين عبدالغني، طلب من إدارة النادي التريث قبل اتخاذ قرار كهذا، ومنحه فرصة للاجتماع بالعنزي، وإقناعه بضرورة الاعتذار للمشرف العام على الفريق الأولمبي فايز المعجل، والالتزام بحضور مواعيد العيادة الطبية لاستكمال تأهيله بعد الجراحة التي أجراها قبل أسبوعين.

وكانت إدارة نادي النصر عاقبت الحارس العنزي بالخصم من مرتبه الشهري، بعد اعتدائه على المشرف العام على الفريق الأولمبي فايز المعجل، والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة، على مرأى ومسمع من لاعبي الفريق الأولمبي والجهاز التدريبي، وأصرت على أن يقدم الحارس الشاب اعتذاراً علنياً للمعجل أمام كل الذين أُخطئ في حقه بحضورهم.

وحدثت المشكلة بعد طلب المعجل من المنسق الإداري للفريق سلطان عرام (يمني الجنسية)، قبل المباراة الأخيرة للفريق، مغادرة الملعب، لأن المدرب المصري ناصر يوسف رفض جلوسه على مقاعد الاحتياط كما جرت العادة، وذلك بسبب تحريض "عرام" للاعبين ضد مدرب الفريق، ووصفه له بـ"الفاشل"، وهم يسمعون، لكن المنسق اليمني رفض الانصياع لطلب المعجل، فاحتدم النقاش بينهما واحتد، حتى غادر الملعب مكرهاً، ليحضر بعد دقائق حارس الفريق الكروي الأول عبدالله العنزي - الذي تربطه صداقة متينة وقديمة بعرام - إلى أرض الملعب وهو غاضب مما حل بصديقه، فدخل في مشادة كلامية تخللتها ألفاظ نابية، وكاد الأمر يصل إلى معركة بالأيدي، لولا تدخل أطراف كثيرة لفض النزاع.



إلى ذلك، أعلن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبول احتجاج فريقه المقدم ضد نجران "حسب ما وصلني، تم قبول الاحتجاج .. ننتظر الإعلان الرسمي"، وهو ما أكده نائب رئيس النادي فهد المشيقح في تغريدة أخرى: "تم قبول الاحتجاج .. مبروك".



لكن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لم تعلن القرار النهائي حتى الآن حول احتجاج النصر المقدم ضد نادي نجران بسبب إشراكهم غير القانوني للاعبين موسى الشمري وعلي الزبيدي وسلمان حريري في مباراة الفريقين التي أقيمت الجمعة 29 مارس الماضي، انتهت بالتعادل 1-1، وهو القرار الذي تتوقع الأوساط الرياضية إعلانه ظهر اليوم.

