بايرن ميونيخ .. يحرج غوارديولا بـ "بطولة" و"أرقام قياسية"

يبدو أن مدرب بايرن ميونح الألماني يوب هاينكس كان محقا حين وصف خلال العطلة الشتوية فريقه بأنه الأفضل على مدار تاريخ النادي.

وعندما سلم هاينكس الراية إلى خليفته جوسيب غوارديولا في نهاية يونيو الماضي بعد عامين من العمل في النادي البافاري، فإن المدرب السابق الناجح لبرشلونة الإسباني قد يواجه أوقات عصيبة لمحاكاة التجربة الناجحة لسلفه مع بايرن ميونيخ.

وعزز بايرن ميونيخ رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الألماني حيث توج الفريق رسميا أمس السبت بلقب البطولة للمرة 23 في تاريخ المسابقة، بعد تغلبه على مضيفه انتراخت فرانكفورت 1-صفر ضمن المرحلة 28 ليتوج رسمياً باللقب قبل ست مراحل من النهاية ويحقق رقما قياسيا جديدا ًفي تاريخ البطولة من حيث عدد المراحل علما بأنه كان بحاجة لنقطة واحدة فقط ليحقق"البوندسليغا".



وحقق الفريق البافاري أمس الفوز الـ11 له على التوالي (رقم قياسي) في المسابقة ليتوج بأول ألقابه في البوندسليغا منذ عام 2010 بغض النظر عن باقي نتائج البطولة حتى نهاية الموسم.

حيث رفع بايرن رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة مقابل 55 نقطة لبوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ومع اتساع الفارق بين بايرن ودورتموند الفائز باللقب في الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني إلى 20 نقطة حسم بايرن اللقب بعد 28 من 34 مرحلة يشهدها الموسم الحالي ليحطم بذلك الفريق رقمه القياسي السابق في الحسم المبكر، حيث كان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم البايرن الذي حسم اللقب في أول 30 مرحلة من المسابقة في موسمي 1972/1973 و2002/2003 كما عزز رصيده في عدد مرات الفوز باللقب بـ" 23 "لقباً مقابل تسعة ألقاب لنورنبرغ وثمانية لدورتموند.

وبذلك أضاف بايرن اليوم أكثر من رقم قياسي إلى مسيرته الحافلة بهذه الأرقام القياسية في الموسم الحالي كما عادل الرقم القياسي الذي سجله دورتموند في خريف 2010 وحقق أمس الفوز الثامن له على التوالي في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه.

وتبدوا الفرصة سانحة لبطل الدوري الألماني لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية حتى نهاية الموسم في 18 مايو المقبل خاصة وأنه تنتظره مباراة نارية،الأربعاء المقبل، حين يذهب لملاقاة يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين نظيفين.

وقال الجناح الهولندي لفريق بايرن آريين روبن: "بالتأكيد إنه يوم عظيم، ولكن أمامنا مباراة غاية في الأهمية الأربعاء، لقد تحقق اللقب المحلي، والآن نواصل المسيرة، وينبغي أن نحتفظ بالهدوء، ونريد المزيد، فإذا كنت مازلت تشارك في بطولتين آخريين فإنك ترغب في الفوز بهما".

فيما أكد قائد الفريق المدافع الدولي الألماني فيليب لام أن حسم لقب الدوري البوندسليغا مبكرا ليس سوى خطوة على طريق الفريق لتحقيق أهداف كبيرة، مشيرا إلى أن مهمة الفريق في الموسم الحالي لم تنته بعد.

وقال: "أردنا فقط تحقيق الفوز في مباراة الأمس وحسم اللقب وسنحتفل قليلاً بهذا الإنجاز، ولكننا لم ننه الموسم بعد وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه و لدينا أهداف كبيرة".

وأضاف: "كنا أفضل في الدفاع هذا الموسم وتميزنا أيضا في الهجوم" مشيداً في هذا الصدد بالثبات الدفاعى لبايرن ميونيخ في الطريق نحو الفوز بأول لقب منذ ثنائية الدوري والكأس في 2010 مشيرا إلى أن الفريق استعاد توازنه من آثار الموسم الماضي التي شهدت هزيمته بركلات الترجيح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشلسي الإنجليزي إلى جانب الهزيمة على يد دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس ألمانيا وإنهاء موسم البوندسليغا بفارق ثماني نقاط خلف دورتموند.

وخسر بايرن ميونيخ مرة واحدة فقط في الموسم الحالي، وسكن شباكه 13 هدفا خلال 28 مباراة، بعد تعاقد الفريق مع لاعب الوسط المدافع الأسباني الدولي خافي مارتينيز في صفقة قياسية في تاريخ النادي بلغت 40 مليون يورو (3ر51 مليون دولار) بجانب التعاقد مع قلب الدفاع البرازيلي دانتي.

ودائما ما يمثل لقب البوندسليغا أولوية لبايرن ميونيخ، لأنه يظهر الثبات على المدى الطويل، بدءاً من الفوز المتواضع على ملعب هوفنهايم بهدف نظيف إلى الفوز الكاسح على هامبورغ 9-2، بينما دائما ما تعتمد مسابقة الكأس على الحظ في تحديد الفرق المنافسة عبر القرعة.

وأحدث التعاقد مع غوارديولا ضجة كبيرة في الأوساط الكروية وفي حال إحراز المزيد من الألقاب فإن شهرة البايرن ستتسع، رغم أنه حالياً يضاهي عمالقة كرة القدم في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وميلان ويوفنتوس كما أن ذلك سيحقق المزيد من الثبات على المستوى الاقتصادي للنادي.

وفي مقابلة مع مجلة "فوكس نيوز"، قال مدرب بطل ألمانيا هونيس: "النادي في حالة متميزة، ويساوي أكثر من مليار يورو (3ر1 مليار دولار) ومع بلوغ معدل رأس المال 78 بالمائة، فهو رقم مهم استنادا إلى لوائح اللعب النظيف على المستوى المالى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأضاف: "حالفنا الحظ قليلًا أمس ولكنني أشعر بالسعادة إنها لحظة عاطفية ومثيرة بالطبع فقد فزت مجددا بلقب البوندسليغا بعد 23 عاما".

وسبق لهاينكس أن توج بلقب البوندسليغا أربع مرات كلاعب في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ خلال السبعينيات من القرن الماضي كما توج باللقب مرتين أخريين كمدرب في عامي 1989 و1990 خلال فترته الأولى مع بايرن ميونيخ.

كما أعرب رئيس مجلس إدارة النادي كارل هاينز رومينيغه عن سعادته البالغة بإنجاز بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أن فريقه أصبح في الطريق الذي دائما ما أرادوه من خلال ثباته على جميع المستويات وقال: "نلعب كرة قدم رائعة، النواحي المالية تحت السيطرة والصورة أفضل من أي وقت مضى والمستقبل يبدو مشرقا".

وتقدم المدير الفني لدورتموند يورغن كلوب بالتهنئة إلى بايرن ميونيخ على "الموسم المثالي" وقال: " البايرن فعل كل شيء على النحو الصحيح هذا الموسم ونأمل أن نقلص الفارق مرة أخرى في الموسم المقبل".

وأوضحت احتفالات اللاعبين في فرانكفورت، عندما قاموا برفع بهاينكس إلى أعلى احتفالا بالإنجاز، مدى اعترافهم بالدور المهم الذي لعبه المدرب الذي سيبلغ عامه الـ38 الشهر المقبل، في الموسم الحالي.

وسيتولى غوارديولا المسؤولية الفنية لبايرن ميونيخ على طبق من فضة، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه جميع اللاعبين حالياً، حيث اعتبر رومينيغه أن المدرب الإسباني هو الوحيد القادر على السير على نفس النهج الناجح لهاينكس.

