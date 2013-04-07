بيكنباور يعتذر لـ "لحارس المتقاعد" .. مضطراً

اضطر قائد الكرة الألمانية فرانز بيكنباور إلى الاعتذار بشكل علني لحارس مرمى منتخب ايطاليا ويوفنتوس جانلوجي بوفون، وذلك بعد التصريحات الصحافية التي ساقها بيكنباور ضد بوفون، وانتقده فيها، لدرجة أنه وصفه بـ "الحارس المتقاعد".



ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية ذائعة الصيت، عن بيكنباور اعتذاره لبوفون عن تلك التصريحات، مشيرا إلى أنه لم يقصد مطلقا التقليل من شأن الحارس الإيطالي.



وقال: "أقدم اعتذاري لبوفون مضطراً إن شعر بأي إساءة مني .. تلك لم تكن نيتي مطلقاً بأن أوجه له أي إهانة".



وكان بيكنباور قد انتقد بوفون بعد أدائه السيئ - حسب وصفه - في مباراة بايرن ميونيخ ويوفنتوس التي فاز بها الأول بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، حيث وصفه "بالحارس المتقاعد" لأنه عجز عن التصدي لتلك الأهداف.



وأكد بيكنباور والذي يشغل أيضا الرئاسة الفخرية لبايرن ميونيخ، أنه متمسك بالتقييم السلبي لحارس مرمى منتخب ايطاليا في المباراة المذكورة لأن بوفون كان بوسعه منع الهدفين من ولوج مرماه.



بدوره، اكتفى حارس مرمى يوفنتوس بوفون بالرد على تصريحات بيكنباور بعبارة واحدة قال فيها: "ليس لدي ما اعترض عليه فيما قاله رجل حكيم مثل بيكنباور".



وانهالت الانتقادات على الأسطورة الألمانية بسبب ما صرح به ضد بوفون، حيث أبدى المدير الفني للمنتخب الايطالي برانديلي ارتياحه لرد بوفون على سخرية بيكنباور.



وأضاف: "حارس مرمى منتخب ايطاليا ويوفنتوس رد بشكل رائع، وبعبارة تهكمية مهذبة"، مشيرا إلى أن ملعب مباراة الاياب سيكون الرد الأنسب على تصريحات بيكنباور.



من جانبه، قال المدير العام ليوفنتوس جيوسيبي ماروتا: "أن ما صدر من تعليقات محددة من رمز مثل بيكنباور ضد رمز آخر مثل بوفون تسببت في ألم كبير".



وأكد أن هذا الألم لم يقف عند جماهير يوفنتوس، بل تعداه للجماهير الايطالية كافة التي تعرف بوفون وإنجازاته.

