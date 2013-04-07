بيكهام : كل دقيقة أمام برشلونة تعتبر معركة حقيقية

يرى اللاعب الإنجليزي المخضرم ديفيد بيكهام أن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي قادر على العودة من قواعد نادي برشلونة الإسباني ببطاقة التأهل إلى المربع الأخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, رغم اعترافه بصعوبة تحقيق هذا الإنجاز عندما يلتقي الفريقان، الأربعاء المقبل، في إياب الدور ربع نهائي للبطولة الأوروبية .

وكانت مباراة الذهاب التي جرت، الثلاثاء الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما ما يجعل فريق "البي اس جي" مطالباً بتحقيق الفوز على مضيفه برشلونة في لقاء الإياب، أو التعادل بأكثر من هدفين للمرور إلى الدور نصف النهائي.



وعن المهمة التي تنتظره برفقة زملائه بملعب "كامب نيو"، قال بيكهام أمس السبت، في حوار للموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان: "سنذهب إلى برشلونة وندرك جيداً ما سنقوم به هناك ..أي تسجيل الأهداف والفوز".

وأوضح أن فريق العاصمة الفرنسية قادر على النجاح في هذه المهمة مشيراً إلى أن فريقه يضم لاعبين قادرين على تحقيق الفوز في معقل الفريق الكاتالوني، مؤكداً في الوقت ذاته أن المهمة ستكون صعبة جداً بقوله: "عندما تلعب أمام فريق مثل برشلونة فإن كل دقيقة تعد بمثابة معركة حقيقية ".



وكان بيكهام (38 سنة) قد انضم لنادي العاصمة الفرنسية في شهر يناير الماضي، قادما من نادي لوس أنجلس غلاكسي الأمريكي، لكنه تعاقد مع متصدر الدوري الفرنسي لمدة خمسة أشهر فقط قد تمدد بعد إبداء رئيس النادي ناصر الخليفي ومدرب الفريق كارلو أنتشيلوتي رغبتهما في تجديد عقد قائد إنجلترا السابق لموسم آخر على الأقل.

