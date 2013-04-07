عقوبة الثنيان وعقد الشهراني

أسدل الستار على قضية عقد اللاعب ياسر الشهراني وتم تجديد إعارته لموسم مقبل يمنح الهلال فرصة التجديد لأربع سنوات أخرى.. ـ شخصياً لم اشك لحظة واحدة في استمرار الشهراني هلالياً لأنه أعلن رغبته اللعب للهلال والهلال فقط وكنت مؤمناً أن كل ما أثير من تدخلات جانبية من أندية أخرى لم يكن دقيقاً وهو ما أكده وكيل أعمال اللاعب غرم العمري الذي قال إن عرض الهلال كان الوحيد ولم يكن هناك أي عرض آخر كتابي أو شفهي... ـ المنتظر الآن من ياسر الشهراني هو أن يقدم العطاء الفني المأمول منه وأن لا يكون شأنه شأن أكثر من لاعب آخر (في الهلال وغيره من الأندية) سجلوا هبوطاً ملموساً في مستوياتهم الفنية بعد تجديد عقودهم.. ـ ومن الشهراني أنتقل إلى فهد الثنيان حارس مرمى التعاون الذي صدر يوم أمس قرار بقبول استئناف ناديه ورفع عقوبة الأشهر الستة التي صدرت بحقه من قبل لجنة الانضباط.. ـ لن أتحدث عن خلفية إيقاف الثنيان فالكل يعرف ما دار عبر الإعلام خلال تلك الفترة وكيف أن الثنيان أقسم بالله أنه لم يصدر عنه أي سوء سلوك ضد حكام مباراة فريقه... ـ اليوم نتحدث عن إنصاف فهد الثنيان لكن أعتقد أن المنطق يقول إنه كاد يتعرض للظلم وقطع رزقه لمدة ستة أشهر ومن هنا لا بد من فتح هذا الملف وفرض عقوبة ضد كل من تسبب في فرض عقوبة غير عادلة على فهد الثنيان.. ـ لم يكن رفع العقوبة عن فهد الثنيان هو قرار الاستئناف الوحيد الذي تقبله لجنة الاستئناف من نادي التعاون إذ سبق أن قبلت قراراً يتعلق باللاعب ذياب مجرشي وهنا سؤال عريض لا بد من طرحه وهو لماذا أكثر من عقوبة غير عادلة صدرت بحق لاعبي نادي التعاون ؟ ـ أحسنت صنعاً إدارة النصر بموقفها الحازم وعقوبتها القاسية ضد حارس مرمى فريق كرة القدم عبدالله العنزي الذي خرج عن الروح الرياضية وأساء إلى العضو الداعم والمشرف على الفريق الأولمبي فايز المعجل.. ـ لا يجب أن يهان الداعمون المتطوعون من قبل لاعب دوره يتلخص في اللعب للفريق وأستغرب أن تبدر هذه التصرفات من العنزي الذي عرفناه يتمتع بسلوك قويم وأتمنى أن يستمر كذلك وأن ما صدر منه تجاه المعجل مجرد موقف عابر ندم عليه ولن يتكرر مستقبلاً.. ـ اللاعب المحترف (سعودي أو أجنبي) يجب أن يتفهم أن الاحتراف سلوك وليس فقط موهبة وممارسة مهنة وأن العقوبات يجب أن تكون أشد من المكافآت لأن العقوبات من شأنها أن تساهم في تقويم سلوكيات المحترف.. ـ اخيراً أقول أتمنى من الله أن يعافي ويمن بالشفاء على الزميل العزيز سليمان الجمهور...صحة الزميل الجمهور تتحسن لكنه لا يستغني عن الدعاء وكذلك الوقفة المعنوية من كافة شرائح الوسط الرياضي..

نقلاً عن "الرياضية" السعودية

