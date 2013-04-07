مانشستر يوناتيد يعاني .. جماهيره تحضر إلى الملعب لكنها صامتة

بدأت إدارة نادي مانشستر يوناتيد متصدر الدوري الإنجليزي في إيجاد حلول علاجية لحل مشكلة الهدوء الجماهيري الذي يغطي ملعبه الشهير "أولترافورد" خلال مباريات الفريق.



وقالت تقارير صحافية إنجليزية، أن إدارة اليوناتيد بدأت في إيجاد حلول جذرية لتحفيز جماهيرها من خلال استعانتها مؤخراً بعدد من خبراء ومهندسين في مجال الصوتيات للعمل على زيادة تأثير الجماهير في ملعبها وحثهم على المزيد من خلال التشجيع المتواصل طوال المباريات.



وقام أحد الخبراء بمتابعة إحدى مباريات المان يونايتد في الدوري الإنجليزي مطلع العام الحالي، وسيعود قبل انتهاء الموسم الحالي لمتابعة مباراة أخرى للعمل على ايجاد حلول لهذه المشكلة.



وقالت إدارة اليوناتيد: "إن التشخيص الأولي لهذا الخبير أفاد بأن أجواء مسرح الأحلام لا تكون صاخبة بالشكل المطلوب، وذلك بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير التي تكون من الأجانب أو الزوار ممن لا يشجعون الفريق وإنما وجودهم يكون فقط لحضور المباراة والاستمتاع بكرة القدم فقط.



وأضافت: "هناك جماهير كثيرة من مشجعي الشياطين الحمر تتواجد، ولكن أصواتها لا تصل اللاعبين في أرضية الملعب، لذلك فإنه يتوجب إيجاد حل مناسب لتلك المشكلة التي تقلق إدارة الفريق".



ويعتبر ملعب " أولترافورد" واحداً من أبرز ملاعب كرة القدم في انجلترا والعالم، حيث يتسع لأكثر من (76.212 ) متفرجاً، كما أنه يعتبر من أكثر ملاعب العالم تطوراً من حيث النظام الأمني للملعب كونه مجهزا بالعديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة للكشف عن المشاغبين بمنتهى الدقة.

