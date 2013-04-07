ناس وناس في الجبلاية!!

كما سبق واشرت اكثر من مرة ان هناك رجالا في الجبلاية يعرفون حجمهم وامكانياتهم وفي ضوء ذلك يتحركون ويعملون لصالح الجبلاية وهناك من هم نائمون في العسل لايفكرون الا في اثارة المشاكل وفتح الموضوعات التافهة التي تعيد الاتحاد الي سنوات للوراء.. والامثلة علي النوعين كثيرة ومتعددة ولابد ان ابدأ بالنوع الايجابي المنتج الواعي الفاهم الذي وضع نصب عينيه ترك بصمة له خلال مدته الانتخابية ومن هؤلاء الكابتن عصام عبد الفتاح الذي يتحمل داخل الجبلاية قضية الحكام والتحكيم.. ولايخفي علي احد او الجالسين في الجبلاية انهم اهم عناصر اللعبة الشعبية.. الكابتن عصام وقع معاهدة واتفاقية من الاتحاد القطري لتبادل الحكام بين مصر وقطر خلال المسابقات المحلية.. وبالفعل بدأت تجني ثمارها من سفر طاقم تحكيم مصري يضم محمود عاشور ايمن دجيش وتحسين ابو السادات.

ولسفر هذا الطاقم اوما تنص عليه الاتفاقية قصة لابد من سردها فقد اشترط الاشقاء في قطر ارسال حكام جاهزين بدنيا وسيقومون قبل الاستعانة بهم باجراء تدريبات اللياقة او الجري ومن يرسب او يسقط كما كان يحدث مع اشهر حكامنا الدوليين خلال السنوات الماضية فانه سيتم عودته الي القاهرة علي نفقته الخاصة او بالاحري علي حساب صاخب المحل وهو اتحاد الكرة او لجنة الحكام!!

ولأن عبد الفتاح الدولي فاهم ومتعمق في شئون زملائه السابقين فقد عقد اجتماعا معهم بحضور جميع الحكام الدوليين وحكام الراية وقال لهم بالحرف الواحد هناك رحلة لقطر من يرغب في السفر والتحكيم هناك يرفع يده مع العلم انه ستجري اختبارات كوبر قبل ادارة المباريات ومن سيرسب في الاختبار ويعود للقاهرة سيتم اخراجه فور عودته من القائمة الدولية.. وبالطبع رفع ثلاثة حكام من 14 حكما ايديهم وابدوا استعدادهم للسفر والاختبار قبل ادارة اللقاءات.. والمطلوب لاكمال مشوار النهوض بالحكام والتحكيم ان يحدد الكابتن عصام موعدا جديدا لاختبار لياقة الحكام جميعا خلال اسابيع الدوري لضمان المحافظة علي لياقتهم!!وحتي نضمن ان يرفع الجميع اياديهم مستقبلا!!

المهم جاء الطاقم التحكيمي وادار لقاءات ناجحة بالنسبة لعاشور ودجيش ولم يشارك ابو السادات في جميع المباريات لاسباب غير معلومة رغم نجاحه في اختبار اللياقة.. وقد ظهر الحكام بمستوي طيب اكدالثقة في التحكيم المصري وهو ليس بجديد خاصة وان هناك حكما مصريا وهو محمد صلاح عبد الفتاح مقيم في الدوحة ويشارك في مباريات الدرجة الاولي وشعبيته ممتازة علي مستوي التحكيم القطري وله شعبية جماهيرية وقد اشادت به معظم الصحف الرياضية القطرية!!

بالطبع الكابتن عصام عبد الفتاح وضع نصب عينيه قضية خطيرة وهي استعادة امجادنا في التحكيم.. حتي يتكرر ما صنعه حكامنا الكبار واخرهم الغندور ونري التحكيم المصري يشارك في ادارة مباريات كأس العالم مجددا ويستيقظون من الغفوة التي سيطرت عليهم عدة سنوات.. والامور السلبية ما زال احد اعضاء المجلس الذي لم يمارس او حتي يشاهد اي مباريات كروية يعتقد انه يمتلك عزبة الجبلاية ويريد ان يحول منطقة الجيزة الي ابعديه خاصة بتعيين أقاربه او أصدقائه وفي كل جلسة يعمل مليون مشكلة لدرجة ان نائب الرئيس الكابتن حسن فريد دخل معه في نقاش حاد الجلسة الماضية وقال له بالحرف الواحد موش معقول ومنتخبنا للشباب تأهل للمونديال وفاز ببطولة افريقيا وتيجي تفتح لنا ازمة منطقة الجيزة في تلك الظروف والتحديات التي تواجه الاتحاد!!

وبعيدا عن فاصل المناقشة الحادة بين النائب والعضو فان هناك اكثر من عضو اعرب عن ضيقه الشديد لما يحدث وللأسف ناظر الجبلاية يكتفي دائما بالتزام الصمت مع انه من الممكن ان يدخل التاريخ من اوسع أبوابه لو استمع لاصوات العقل داخل المجلس او المجموعة المنتجة بقيادة فريد وسيف وخالد وايهاب لهيطة وعبد الفتاح ومن قبلهم جميعا الدينامو سحر الهواري

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية

