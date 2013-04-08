إبراهيموفيتش: حان الوقت لكتابة التاريخ أمام برشلونة

أبدى مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تفاؤلاً كبيراً بتجاوز فريقه عقبة نادي برشلونة الإسباني في لقائهما بعد غد الأربعاء على ملعب "كامب نو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للقناة التلفزيونية البرازيلية "غلوبوسبورت" ، ونقلتها الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين: "ستكون المباراة صعبة أمام برشلونة، ولكني أرى أنّه قد حان الوقت لكتابة التاريخ". في إشارة إلى قدرة رفاقه على كسب بطاقة التأهل والمرور إلى نصف النهائي.



وكشف إبراهيموفيتش أنّه كان في صغره من معجبي نادي برشلونة، وخاصة في الفترة التي كان ينشط خلالها اللاعبون البرازيليون ضمن الفريق الكاتالوني, وخصّ بالذكر المهاجمين روماريو ورونالدو، أي في سنوات التسعينات للقرن الماضي.



وكانت مباراة الذهاب التي جرت، الثلاثاء الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما ما يجعل فريق"البي اس جي"مطالباً بتحقيق الفوز على مضيفه برشلونة في لقاء الإياب، أو التعادل بأكثر من هدفين للمرور إلى المربع الذهبي.



ولم يسبق لنادي باريس سان جيرمان، في تاريخه بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوربا لكرة القدم، حيث تعود آخر أفضل مشاركة له في المسابقات الأوروبية إلى سنة 1996 م عندما توج بلقب كأس أوروبا للأندية الحائزة على الكؤوس.



يشار إلى أن الدولي السويدي البالغ من العمر31 سنة, قد سبق له اللعب في صفوف نادي برشلونة في موسم 2009-2010 وسجل له 24هدفاً في 42 مباراة رسمية ولكنّه اضطر لمغادرة "فريقه المفضل" في الموسم التالي نحو نادي أي سي ميلان الايطالي بسبب توتر علاقاته مع المدرب غوارديولا والأرجنتيني ليونيل ميسي.