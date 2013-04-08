الانضباط لـ"النصر": تأخرتم .. احتجاجكم مرفوض

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد نادي نجران بسبب عدم تقديم الاحتجاج في الوقت المحدد.



وكانت إدارة النصر قد احتجت على مشاركة لاعبي نجران علي الزبيدي وموسى الشمري في مباراة الفريقين التي أقيمت الجمعة 29 مارس الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 لعدم قانونية تسجيلهم بسبب تعليق مشاركتهم من قبل لجنة الاحتراف لوجود مستحقات مالية سابقة للاعب نجران بدر الحقباني.



وقالت اللجنة في بيان اليوم الاثنين: "إن النصر لم يرسل الاحتجاج في وقته، حيث إنه يجب أن يصل الاحتجاج المقدم للاتحاد السعودي أو الجهة المنظمة قبل الساعة "12" ظهراً من اليوم التالي للمباراة "أي يوم السبت 30مارس" طبقاً للمادة"1-1-79" من لائحة الانضباط".



وأكدت اللجنة بأن نادي النصر أرسل احتجاجه عن طريق الفاكس السبت 30 مارس "اليوم التالي للمباراة" الساعة "6:27" مساءً وتم استلام أصل الخطاب الأحد 31 مارس، فضلاً عن تسديده رسوم الاحتجاج في البنك في الموعد نفسه الذي أرسل فيه الخطاب بالفاكس، لذلك رفضت اللجنة الاحتجاج شكلاً، ومصادرة الرسوم، وهو قرار قابل للاستئناف.



وتضمن احتجاج النصر المقدم ضد نادي نجران اعتراضاً على إشراك الأخير بشكل غير قانوني للاعبين موسى الشمري وعلي الزبيدي وسلمان حريري في مباراة الفريقين التي أقيمت الجمعة 29 مارس الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1.



وكان رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، قد أكد أمس في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبول احتجاج فريقه المقدم ضد نجران، وضمنها قوله: "حسب ما وصلني، تم قبول الاحتجاج .. ننتظر الإعلان الرسمي"، وهو ما أكده نائب رئيس النادي فهد المشيقح في تغريدة أخرى: "تم قبول الاحتجاج .. مبروك".

إلى ذلك، نجحت مساعي قائد فريق النصر حسين عبدالغني في حل المشكلة التي نشبت بين حارس الفريق عبدالله العنزي والمشرف العام على الفريق الأولمبي فايز المعجل، إثر خلاف نشب بينهما تطاول فيه الحارس النصراوي بألفاظ نابية على المعجل وكاد الأمر بينهما يصل إلى العراك بالأيدي، بسبب فزعة العنزي لصديقه سلطان عرام أحد العاملين في النادي وهو "يمني الجنسية".

وتم الصلح بين المتخاصمين في وقت متأخر من مساء أمس، وسيقوم العنزي بالاعتذار للمعجل الليلة في النادي أمام مجلس الإدارة وبعض أعضاء الجهازين الإداري والفني في الفريقين الأول والأولمبي.