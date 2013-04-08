جَوزها قبل ما يطلقها

ما نراه الآن من السيد وزير الرياضة يذكرني بالعظيم بوحه لما سلخ قبل ما يدبح



فحين شكلت حكومة الدكتور قطونيل استوقفنا خبر واحد وهو تعيين العامري فاروق وزيراً للرياضة لماذا ؟ لأننا رأينا الراجل يجول ويصول في جميع فضائيات مصر ومحاكم القضاء الإداري رافضاً لائحة حسن صقر مش عشان الـ 8 سنوات حسب كلامه ولكن لأن اللائحة يوجد بها عيوب جسيمة لا تتفق مع الميثاق الأوليمبي لدرجة أنني كلما أشاهد قناة حتي قناة التت أري الفارس يحمل لاب توبه ويعارض ولكن لم أكن أتخيل أبداً أن يكون أداءه مخيباً للآمال فالذي كان يتحدث عن القانون واللوائح طلع ولا مؤاخذة حافظ مش فاهم والأكثر أنه غير قابل للفهم لأنها إمكانيات فالمتحولون لا يفهمون .





1- فالوزير المتأخون الآن كان عضو درجة ثانية في الحزب الوطني لدرجة أنه تبرع لحزب أحمد عز ليدخله في المجمع الإنتخابي لمجلس الشعب 2010 دائرة الدقي ولكنه خد أحلي صابونة كاميه ولم ييأس قال بلاها سوسو نأخذ خوخو .



2- فالوزير كان يعارض بند الـ 8 سنوات في الغرف المغلقة وكان يتحدث أمام الكاميرات بتجرد قال ايه والله الفكرة مش الــ 8 سنوات الموضوع مبدأ يا جماعة وحين تولي الوزارة ظل 9 أشهر لم يضع قلمه الثمين بأي تعديل ينقذ الرياضة ولكن يا نهار !! انتخابات النادي الأهلي علي الأبواب طيب لازم أعمل حاجة علشان حبايبي وعلشان أنا مش ضامن الوزارة طب لو الإخوان مشوني وطبعاً هيمشوني أبات فين ؟



أنا أقولك هتعمل ايه : خد الناس في مؤتمرات وورش عمل لتفصيل قانون للرياضة وفي الآخر هتعمل لائحة .. صح يا عامري هتعمل لائحة هتحط فيها حاجة من اتنين بند الـ 8 سنوات علي المنصب أو تتركه للجمعيات العمومية حسب الميثاق الأوليمبي ..



بلدي أوي أوي يا عامري



3- نادي النصر العظيم قاهر الوزراء حين كنت عضو مجلس إدارة في الأهلي كنت تتحدث بإستمرار في المحاكم أو في الكافيهات أنه نادي كله رجالة وانك معجب بموقفه ضد حسن صقر والآن تتحدي هذا النادي لتثبت لمنافقيك أنك غير حسن صقر وبالطبع أنت غير حسن صقر لأن الراجل رغم إختلافه معي الا أنه كان أد منصبه بل تعامل في إختلافه معي بشرف وليس بخسة وكأنه مأذون شرعي فحين عين مجلس معين كان لا يوجد للنادي مجلس حسب كلامه أما أنت فأنت مأذون غير شرعي تريد أن تعين مجلس ويوجد بالنادي مجلس شرعي منتخب طيب يا راجل .. طلقها قبل ما تجوزها والا انت عايز تلحق تعمل عملتك الغير شرعية قبل ما اللائحة الجديدة تطلع واللي هتسمح بنزولي الإنتخابات ....



طب خاف من السلفيين لما يقولوا العامري جوزها قبل ما يطلقها ده حتي ماقضتش عدتها .



• وقصة نادي النصر قصة تضحك ملخصها دون الخوض في القانون أن جماعة مشتاقة لا تعرف عن النادي شيئاً ولم يقدموا قي تاريخهم القصير شئ للنادي أرادت أن تحكم النادي بمساعدات خارجية دون أي أمارة فخاضت الإنتخابات وسقطوا بإكتساح وتلاقت مصالحهم مع نفسنة الوزير واستعملهم الوزير استعمال كلينكسي علي طريقة ليه تنزلوا انتخابات دا أنا ممكن أخليكم تكسبوا الماتش 2/صفر من غير ما تلعبوا وأخليكم تحكموا النادي أربع سنين بالتزكية .... بزعم أنه يوجد لديكم حكم وأنا كوزير البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا وكل الجهات الحكومية بتاعتنا نعمل اللي احنا عايزينه ونقضي علي النادي زي ما قضينا علي البلد .... الكلام ده يا عامري لو نادي النصر مفيهوش رجالة .



• نادي النصر بيلتزم بالقانون واللوائح انما انت لأ .. نادي النصر بيحافظ علي كيانه انما انت غير عادل لأنك ببساطة لم تقدم بلاغ واحد في أولتراس أهلاوي والذين إعترفوا بحرق اتحاد الكرة وتسببوا في فضيحة رياضية وخسائر مالية تقدر بالملايين وفي نفس الوقت بلا أي حق تقدمت ببلاغات في مجلس إدارة نادي النصر الشرعي الي النائب العام ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ووزارة الآثار ووزارة الداخلية والرأي العام وأم شكري وأنا وانت واشتكي يا جدع.



• أين العدل .. حين تحاول أن تخرب هيئة رياضية لا تريد منك شئ الا أن تتركها لنجاحاتها من غير أي مساعدة وتترك المخربين بل وتحرص علي التستر عليهم لأنك تخشي من الأولتراس ..



أيها الوزير المؤقت أريد أن أضم الي مخاوفك من الأولتراس نادي النصر وأبشرك بنهايتك الرياضية وطبعا مش كوزير لأنك تعلم أن الإخوان يستخدمون حكومة قنديل اللي انت فيها استخدام المرة الواحدة يعني تعمل اللي هما عايزينه وبعدين تترمي وانت عارف فين واذا كنت فاكر نفسك هتقدر تواصل حرب الضلال وتحكم نادي النصر أعضاء النادي بتقولك

نقلا عن صحيفة"الشروق المصرية"