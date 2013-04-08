مانشستر يونايتد يبيع حق تسمية ملعب تدريباته بـ120 مليون إسترليني

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن بيعه حقوق إطلاق الاسم على ملعبه التدريبي مقابل 120 مليون جنيه إسترليني (184 مليون دولار) لمدة ثمانية أعوام.

وسيتحول اسم ملعب "كارينغتون" التدريبي الآن إلى مجمع "آيه أو إن" التدريبي بعدما تم تمديد الصفقة الحالية مع شركة التأمين الأميركية لثمانية أعوام أخرى.

ووفقا للصفقة التي سيبدأ تنفيذها في يوليو المقبل، ستقوم شركة "آيه أو إن" أيضا بطباعة اسمها وشعارها على ملابس تدريبات الشياطين الحمر في المباريات المحلية على المستويين الودي والرسمي كما ستصبح الشركة الأمريكية الشريك المسؤول عن تقديم النادي خلال جولاته عبر البحار.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"أن نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمانشستر إد وودورد أكد أن حقوق تسمية ملعب "أولد ترافورد" الرئيسي للنادي لن يتم بيعها.



وتحل "آيه أو إن" محل شركة "دي آيتش إل" على ملابس تدريبات مانشستر يونايتد الذي أصبح قبل عامين أول نادي لكرة القدم يبيع حقوق طباعة الاسم على ملابس تدريباته.

