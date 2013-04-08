مدرب الاستقلال نفذّ تهديده .. احتجاز بعثة الهلال "3"ساعات

نفذ مدرب الاستقلال وعده بعد تأخير بعثة الهلال السعودي داخل مطار طهران لأكثر من ثلاث ساعات، بعد وصول البعثة الهلالية إلى إيران لخوض مباراة الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.



وكان مدرب الاستقلال أمير غالينوي قد هدد صراحة بتعطيل بعثة الهلال وتأخيرها في مطار طهران عقب مباراة الفريقين التي أقيمت، الاربعاء الماضي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني 2-1.



وعلى الرغم من استنجاد الإدارة الهلالية بالاتحاد الآسيوي للعبة، وإبداء مخاوفهم في خطاب رسمي طالبوا فيه بالنظر في تهديدات المدرب الإيراني، إلا أن العاملين في المطار تعمدوا تأخير البعثة الهلالية، وتعذروا بتعطل الأجهزة الخاصة بالبصمة.



وحاولت السفارة السعودية في طهران التدخل في الموضوع لحل المشكلة ودياً، وتسريع إجراءات دخول الفريق الهلالي الى طهران، إلا أن الأمر لم ينته إلا بعد مكوث أفراد البعثة الهلالية بالمطار لثلاث ساعات متواصلة.



وكانت بعثة الاستقلال الايراني قد تأخرت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ساعة واحدة بسبب مخالفتهم لأنظمة الاتحاد الآسيوي التي تنص على حضور"40" فرداً مع الفريق، بينما وصلت البعثة الإيرانية وعلى قوائمها "80" شخصا، وهو ما يعتبر مخالفاً للأنظمة.