ميسي على مقاعد الاحتياط .. لكنه جاهز لـ"التحطيم"

سيحاول برشلونة تحقيق النجاح بدون هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي والتأهل للدور النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان عندما يلتقيه، بعد غد الأربعاء، في إياب دور الثمانية حيث قرر النادي الإسباني أن يبقي ميسي على مقاعد البدلاء في حال احتاج إليه.

وكان الفريقان قد تعادلا 2-2 في باريس، الثلاثاء الماضي، في مباراة الذهاب حيث تعرض لاعب برشلونة ميسي لإصابة في ساقه، بعدما سجل الهدف الافتتاحي لفريقه هناك.

وكان يجب أن يخضع ميسي للراحة لمدة أسبوع آخر على الأقل، ولكن التقارير الإخبارية الكاتالونية أكدت، اليوم الاثنين، أن برشلونة يخطط ليستعين باللاعب، ولكن على مقاعد البدلاء في حال احتاجه فريقه لتحطيم صخرة الدفاع الباريسي في وقت ما أثناء المباراة.

وطمأن ميسي محبيه من خلاله تغريداته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"أمس الأحد وقال: "إنني أعمل جاهداً على استعادة لياقتي البدنية، وأنا بحالة جيدة للغاية".

ويعتبر برشلونة المرشح الأقوى, للوصول إلى الدور التالي ولكن ليس بفارق كبير، أمام منافسه الباريسي الذي يقوده الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الوقت الذي وضع فيه خصمه اللدود ريال مدريد قدما بالفعل في الدور قبل النهائي بفوزه"ذهاباً"على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد على غالطة سراي التركي الذي سيواجهه غداً الثلاثاء في"إياب"الدور ربع النهائي.

ويمكن أن ينضم إلى العملاقين الإسبانيين في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال فريق بايرن ميونيخ المتوج حديثا بلقب مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا"وكذلك مواطنه بوروسيا دورتموند، بطل ألمانيا في عامي 2011 و2012.

وكان دورتموند تعادل سلبياً أمام ملقة الإسباني في مباراة الذهاب، ويستضيف الفريق الألماني مباراة العودة غداً, أما بايرن ميونيخ فقد تفوق تماماً على ضيفه الإيطالي يوفنتوس في مباراة الذهاب وتغلب عليه 2 ــ صفر، وذلك قبل حلوله ضيفا على الفريق الإيطالي في تورينو بعد غد الأربعاء.

وأثبت برشلونة، أمس الأول السبت، أنه يستطيع تحقيق الانتصارات بدون ميسي بفوزه الساحق على مايوركا المتواضع 5- صفر في الدوري الإسباني، حيث أحرز سيسك فابريغاس ثلاثة أهداف في تلك المباراة مقابل هدفين لأليكس سانشيز. وهو ما قد يدفع بكلا اللاعبين إلى التشكيل الأساسي لبرشلونة يوم الأربعاء.

وتضم قائمة الإصابات في برشلونة كلا من كارلس بويول وخافيير ماسكيرانو ، مما يعني أن مدرب الفريق تيتو فيلانوفا سيضطر للدفع بخط دفاع إذ من المتوقع أن يبدأ الصاعد مارك باترا المباراة إلى جانب جيرارد بيكيه في قلب الدفاع بعدما بدا اللاعب متماسك تماما أمام مايوركا.

ومازال باريس سان جيرمان ، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، طامعا في تحقيق مفاجأة بملعب "كامب نو" بعد غد حيث قال مدافع الفريق مامادو ساكو: "علينا أن نسافر إلى برشلونة بروح الفائزين حتى نتمكن من السعي للتأهل هناك".

