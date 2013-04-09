المغربي وادو : قطريون عاملوني بطريقة تشبه "العبودية"

واصل اللاعب المغربي عبدالسلام وادو انتقاداته الشديدة لمسيري فريقه السابق، نادي لخويا القطري و لمسؤولي رياضة كرة القدم بقطر بصفة عامة. وقد بلغ سخط الدولي المغربي السابق إلى درجة قوله خلال مقابلة مع قناة رياضية فرنسية، "إن المعاملة التي تلقاها في قطر تشبه العبودية".

ونشر الموقع الالكتروني لقناة "سبور 365" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقتطفات من المقابلة التي أجرتها القناة مع المدافع الدولي المغربي السابق، مساء الاثنين، وقال فيها وادو، حول الفترة التي قضاها في الدوري القطري: "عندما يوظفك مسؤولو النادي فإنهم يفرشون لك البساط الأحمر، ولكن عندما يريدون الاستغناء عنك فإنهم يخبرونك بذلك بكل وضوح".

وتابع: "يبدو أنه لا وجود للقانون الدولي عندهم، فالطرق المتبعة من طرفهم هي شبيهة بتلك المتعلقة بالعبودية .. ولا يزال العديد من أصدقائي محتجزين هناك".

وكان عبدالسلام وادو قد تعاقد مع نادي لخويا القطري في يونيو 2010 لمدة ثلاث سنوات، ولكنه غادر الفريق في صيف 2011 نحو نادي قطر، على شكل إعارة، لموسم واحد، ثم عاد إلى لخويا في يونيو 2012، ولكن - حسب اللاعب المغربي - فان إدارة نادي لخويا توقفت عن تسديد راتبه منذ يونيو الماضي ما اضطره في شهر سبتمبر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده في يناير الماضي.

وقد سبق لوادو أن شنّ هجوماً لاذعاً على مسؤولي فريقه السابق، لخويا القطري، في شهر فبراير الماضي، حين قال لصحيفة "ليكيب"الفرنسية: "بحجة أنهم يملكون المال فإنهم يظنون أن كل شيء مسموح .. لقد شاهدت خلال السنتين اللتين عشتهما هناك أموراً صادمة، إذ يمكن طرد أي شخص من البلد بين عشية وضحاها، فقط لأنه لم يعد يعجبهم".

يذكر أن عبد السلام وادو (34 سنة) يعد لاعباً محترفاً عاطلاً عن العمل، بعدما كان على وشك الانضمام، خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة، لنادي لومان من دوري الدرجة الثانية الفرنسية إذ رفضت لجنة مراقبة تسيير الأندية الفرنسية منح الضوء الأخضر لإدارة فريق لومان لتوظيف لاعبين جدد بسبب معاناتها من أزمة مالية.



