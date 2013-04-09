بطولة آسيا: الهلال "يتنفس"من جديد

ثأر الهلال السعودي من الاستقلال وألحق به الخسارة الأولى في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بالفوز عليه بهدف نظيف في مباراتهم التي احتضنها ملعب ازادي بطهران.



وأنعش الهلال آماله بالتأهل إلى الدور الثاني، بعدما رفع رصيده إلى "6" نقاط, ليتساوى مع العين صاحب المركز الثاني.

وبدأت المباراة بضغط إيراني بحثاً عن هدف مبكر يحبط به لاعبي الهلال.



وفاجأ الهلاليون فريق الاستقلال بهدف مبكر في الدقيقة "34" عن طريق نواف العابد الذي استثمر خطأ من الدفاع الإيراني.

بعد الهدف حاول فريق الاستقلال العودة سريعاً إلى المباراة من خلال المد الهجومي على الهلال الذي ظهر بصورة مغايرة عما كان عليه في مباراة الذهاب والتي خسرها 2-1 يوم الأربعاء الماضي.



وفي الشوط الثاني بدأ مدرب الاستقلال بتبديلين بدخول المهاجم إمان موسافي بديلا لآرش برهاني, ودخول هاشم بيكزاده بديلاً لجواد نيكونام لتعزيز النواحي الهجومية في الفريق.

واستمر الضغط الإيراني على المرمى الهلالي الذي أحبط حارسه عبدالله السديري أكثر من هجمة خطيرة.

واعتمد الهلال على الهجمات المرتدة لاستغلال الاندفاع الإيراني والتي كاد أن يخطف الهلال من خلالها ثلاثة أهداف إلا أن الحارس الإيراني تصدى لتسديدة ياسر الشهراني الخطيرة وتسديدة سلمان الفرج وتسديدة سالم الدوسري.



وفي الدقيقة"88" حصل الهلال على خطأ على قوس منطقة الجزاء وأخفق البرازيلي ويسلي لوبيز من وضعها في الشباك الإيرانية.

وفي الدقيقة"90" أضاع أكبر بور هدفاً محققاً للاستقلال بعد وضعه لكرة رأسية مرت بجانب القائم الهلالي.

الريان ينعش آماله بفوزه على العين



وفي نفس المجموعة أنعش الريان القطري آماله بالتأهل الى ثمن النهائي بفوز مثير على ضيفه العين الاماراتي 2-1 اليوم الثلاثاء في الدوحة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري ابطال آسيا في كرة القدم.



وسجل البرازيلي نيلمار (58) وجار الله المري (86) هدفي الريان، ويوسف احمد (78) هدف العين.



وهو الفوز الأول للريان في الدور الأول بعد خسارتين وتعادل، ليرفع رصيده 4 نقاط بفارق نقطتين خلف العين الذي مني بخسارته الثانية وبقي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف الاستقلال الايراني المتصدر والتي خسر من الهلال 1-صفر اليوم.

وكان الشوط الاول أقل حماس وقوة وإثارة، وشهد عددا ضئيلا من الفرص اولها للعين عبر الكونغولي جيريس كيمبو-ايكوكو الذي أهدر فرصة وهو على بعد خطوات من المرمي (3). وسنحت أول فرصة للريان عبر نيلمار الذي توغل داخل المنطقة وسدد كرة أبعدها محمود الماس الى ركنية، وسدد البرازيلي رودريغو تاباتا كرة من ركلة حرة من خارج المنطقة أنقذها الماس بصعوبة وحولها الي ركنية.



وظهرت بوادر الخطورة الحقيقية من الجانبين مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وكانت البداية بضربة رأسية لمهند العنزي أنقذها عمر باري حارس الريان بأطراف أصابعه (51)، ومرر فابيو سيزار كرة عرضية خطفها نيلمار وسط المدافعين لكن الماس انقذها بأعجوبة (56)، وبعدها بدقيقتين ووسط الضغط والهجوم الرياني مرر فابيو كرة الى تاباتا على حدود المنطقة فمررها عرضية الى نيلمار الذي سددها زاحفة داخل المرمى (58).



وحاول العين استعادة زمام الامور لكن المهمة كانت صعبة للغاية خاصة والريان واصل الهجوم وكان قريبا من الهدف الثاني عبر تاباتا اثر كرة من نيلمار (62).



وقاد عمر عبد الرحمن هجمة خطيرة للعين ومرر كرة عرضية الى راس شقيقه خالد سددها قوية تمر بجوار القائم الايسر (73).

وتحولت المباراة بمرور الوقت الى هجوم متبادل بين الفريقين، ونجح العين في ادراك التعادل بعد مشاركة البديل يوسف أحمد والذي استغل كرة من ركلة ركنية وتابعها براسه داخل المرمى (78).



واستعاد العين السيطرة والتفوق الهجومي في الدقائق العشر الاخيرة من عمر المباراة وحاصر الريان في ملعبه وحرمته العارضة من هدف محقق (85) اثر تسديدة يوسف أحمد، وارتدت الهجمة سريعة للريان بقيادة تاباتا الذي مررها عرضية الى نيلمار فسددها بقوة وأبعدها حارس العين بأطراف اصابعه لكنها تهيأت امام البديل المري الذي تابعها بسهولة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني (86).

الاتفاق يعود بفوز كبير على الشباب

حقق الاتفاق السعودي فوزه الأول في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد أن اكتسح ضيفه الشباب الإماراتي 4-1 ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.



وافتتح مهاجم الاتفاق صالح بشير مسلسل أهداف فريقه في الدقيقة "15", وعزز يحيى الشهري تقدم فريقه في الدقيقة "4".



وفي الشوط الثاني "سجل البرازيلي ادغار سيلفا هدف تقليص الفارق للشباب في الدقيقة "52", قبل أن يسجل مهاجم الاتفاق صالح بشير الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة"71", واختتم المهاجم يوسف السالم أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة "80".



وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة "4" في المركز الثالث بعد تعادل مع باختاكور وخسارتين من لخويا والشباب وفوز, وبقي الشباب على رصيده السابق "3" نقاط من فوز وحيد على الاتفاق وخسارتين من لخويا وباختاكور.



لخويا القطري يفرض التعادل على باختاكور

وفي نفس المجموعة تعادل نادي لخويا القطري مع مضيفه باختاكور الأوزبكي 2- 2 اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتقدم المهاجم الدولي سيباستيان سوريا بهدف للخويا قبل مرور دقيقة واحدة من بداية المباراة ثم تعادل جلوم اورونوف لباختاكور في الدقيقة 26.

وأحرز دامي تراوري لاعب لخويا هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56 ولكن التونسي يوسف مساكني كفل التعادل للخويا في الدقيقة 67.

وحافظ لخويا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط مقابل 7 نقاط لباختاكور

