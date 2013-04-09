تيفيز .. من لاعب كرة إلى "عامل نظافة"

تحول مهاجم المنتخب الأرجنتيني ومانشستر سيتي الانكليزي كارلوس تيفيز، مؤقتا، من لاعب كرة قدم إلى" عامل نظافة "، وذلك تنفيذا للعقوبة التي فرضتها عليه محكمة إنجليزية بتقديم (250) ساعة عمل كأعمال خدمية للمجتمع دون أجر.



ونشرت صحيفة " الصن" الانجليزية صورا لتيفيز ومقطع فيديو في أول أيام تنفيذه للعقوبة التي جاءت على خلفية قيادته لسيارته بدون رخصة للمرة الثانية، إلى جانب تغريمه (1351) يورو، مع العلم أنه لم يتم تحديد تاريخ هذا المقطع الذي يظهر به تيفيز.



وأظهرت الصور والفيديو وصول تيفيز لموقع تنفيذ العقوبة بسيارته المعروفة " البورش"، قبل أن يترجل منها مرتديا جاكيت برتقالي مخصص لعمال النظافة، قبل أن يمكث في ترتيب أحد المخازن لمدة ساعتين.



وكان تيفيز الذي يشارك في الدوري الإنجليزي للموسم السابع على التوالي بعد أن لعب مع مانشستر يوناتيد، و وستهام، ومانشستر سيتي قد وصل لبريطانيا برخصة قيادة أرجنتينية وتسمح له بالقيادة في بريطانيا لمدة أول عام فقط، ليستخرج بعدها رخصة أخرى لكنه لم يفعل ذلك.



وكشفت الصحيفة الانجليزية أن اللاعب الأرجنتيني استشاط غضبا من محاولة أحد المشجعين لتصويره وهو في هذا الوضع.



وكانت الشرطة الانجليزية قد ألقت القبض على تيفيز الشهر الماضي، بسبب قيادته دون رخصة أو تأمين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة مالية، مع العلم أنها المرة الثانية التي يتم إلقاء القبض عليه لنفس السبب منذ مطلع العام الجاري.