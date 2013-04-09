رئيس النصر: ما فعلته لجنة الانضباط.. أمر "مضحك"

حالة من الاستياء الشديد، تنتاب رئيس نادي النصر السعودي، الأمير فيصل بن تركي، في أعقاب قرار لجنة الانضباط رفض الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد نادي نجران، والذي تتهم فيه إدارة النادي الأصفر نظيرتها النجرانية بإشراك لاعبين في المباراة - التي جمعتهما وانتهت بالتعادل - بصفة غير قانونية.

وقال الأمير فيصل بن تركي لبرنامج "في المرمى"، الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "نحترم الاتحاد السعودي ولجانه، لكن لدينا تساؤلات يجب طرحها على الملأ بعد قرار لجنة الانضباط، خصوصاً بعد حديث رئيس اللجنة صالح الخضر لبرنامج "في المرمى" الثلاثاء الفائت، بشأن الوقت المتوقع لإعلان القرار، فذكر حينها بأنهم خاطبوا اللجان ذات العلاقة (الاحتراف والمسابقات والفنية) لكي تكتمل الأدلة والبراهين، ومن ثم يقومون بإصدار الحكم، لكننا تفاجأنا بعد كل هذا التأخير برفض الاحتجاج بحجة التأخر في تقديمه، وصراحة هذا أمر مضحك".

وأكد رئيس النصر أنهم متقبلون للقرار، لكنهم سيمارسون حقهم الطبيعي، في الاستئناف ضده، موضحاً: "أي قضية قانونية لم تستوف الشروط يتم استبعادها، وهذا من أبجديات مهنة المحاماة، والأخ صالح الخضر محامٍ، وإذا لم يعرف هذه الشروط علينا إذن أن نعيد النظر في شهادته أو الجامعة التي تخرج منها".

وأضاف: "كان في إمكان اللجنة حفظ ماء وجهها بطريقة قانونية أفضل، كما أتمنى أن يبرر لنا الخضر القرار قانونياً، ويجب عليه احترام عقولنا، وأن يحترم اسمه كمحامٍ".

وحول تهديدهم بتصعيد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال: "الآن سنستأنف، وبعدها لكل حادث حديث".