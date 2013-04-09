رئيس لجنة الانضباط السعودية يستقيل من منصبه

أعلن رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم صالح الخضر استقالته رسمياً من منصبه.

وربطت مصادر إعلامية استقالة الخضر بأحاديث رئيس النصر في برنامج "في المرمى" والذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة العربية أمس الاثنين، والذي شن هجوماً لاذعاً على الخضر بعد رفضهم احتجاج النادي ضد نجران, إلا أن الخضر علل أسباب استقالته بانشغاله في عمله في اللجنة الأولمبية العربية السعودية, والتي تتطلب التفرغ لها كما جاء في بيان الاتحاد السعودي الخاص بالاستقالة.

وقدم الخضر شكره لرئيس اللجنة الأولمبية الأمير نواف بن فيصل ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد, ولنائب رئيس الاتحاد السعودي محمد النويصر.على ما وجده من دعم وعون ومساندة خلال عمله تحت قيادتهما في اتحاد القدم.

وكان رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي قد شن هجوما لاذعا على رئيس لجنة الانضباط السعودية عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة العربية بسبب رفض اللجنة احتجاج النادي ضد نجران ووصف القرار بالمضحك، وقال : "أي قضية قانونية لم تستوف الشروط يتم استبعاده، وهذا من أبجديات المحاماة والأخ صالح الخضر محام وإذا لم يعرف هذه الشروط علينا إذن أن نعيد النظر في شهادته أو الجامعة التي تخرج منها".

