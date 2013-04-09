غلطة سراي وريال مدريد.. مهمة "شبه مستحيلة"

يستضيف غلطة سراي نظيره ريال مدريد في مهمة شبه مستحيلة للفريق التركي بعد خسارته الفادحة ذهاباً صفر-3 في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن المعسكر المدريدي أعرب عن حذره بأن التأهل لم يحسم بعد فإن المنطق يقول إن ريال مدريد خطا خطوة عملاقة نحو بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، علماً بأنه فشل في تخطي هذا الدور في الموسمين السابقين بسقوطه أمام غريمه التقليدي برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني على التوالي.

وناشد حارس ريال مدريد دييغو لوبيز زملاءه بعدم الاستهتار بالفريق المنافس، وطالبهم بإحراز هدف على الأقل لتعقيد مهمة أصحاب الأرض، وقال في هذا الصدد "في كرة القدم كل شيء يجوز، وبالتالي يتعين علينا مقاربة المباراة باحترافية وجدية عاليتين. لا شك بأن نتيجة الذهاب مثالية بالنسبة إلينا، لكن المفتاح في مباراة الإياب يكمن في تسجيل هدف لحسم النتيجة نهائياً في مصلحتنا".

وتابع "يتعين علينا أن نسجل هدفاً ولا نعتمد على نتيجة الذهاب فقط".

ويغيب عن الفريق الملكي قلب الدفاع سيرخيو راموس، ولاعب وسطه المؤثر تشابي ألونسو لوقفهما، وسيحل مكانهما على الأرجح البرتغالي بيبي والكرواتي لوكا مودريتش.

وفي المقابل اعترف فاتح تيريم، مدرب غلطة سراي، بصعوبة المهمة بقوله: "مهمتنا مستحيلة"، في إشارة إلى قوة المنافس الذي يضم كوكبة من النجوم في الكرة العالمية، بينما رفض البرازيلي ميلو اعتبار المباراة تحصيل حاصل بقوله: "سناهجمهم طوال المباراة، وستكون هناك مساحات خالية، لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم".

دورتموند يسعى لإحباط مفاجأة ملقة

يسعى بوروسيا دورتموند الألماني إلى إتمام المهمة وبلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف ملقة الإسباني مفاجأة المسابقة هذا الموسم على ملعبه "سيغنال ايدونا بارك" بعد تعادلهما سلباً ذهاباً الأسبوع الماضي، في حين يبدو ريال مدريد الإسباني في مأمن من المفاجآت عندما يحل ضيفاً على غلطة سراي التركي بعد أن هزمه ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وكان دورتموند سيطر بشكل كبير على مجريات اللعب في مباراة الذهاب خارج ملعبه، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وأضاع كماً من الفرص السهلة، وبالتالي يريد إتمام المهمة على ملعبه وبين جمهوره الصاخب الذي يقدر بأكثر من 75 ألفاً في كل مباراة يخوضها على ملعبه.

ولا يدخل ملقة المباراة في أجواء مثالية، فهو خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام ريال سوسييداد 2-4 السبت الماضي، كما أن صاعقة ضربت طائرته ثلاث مرات خلال توجهه إلى بلاد الباسك، وأغلب الظن أن مدربه القدير التشيلي مانويل بيليغريني سيغيب عن المباراة بعد وفاة والده وتوجه إلى بلاده أمس الأحد، في حين لن يشارك قائد الفريق البرازيلي ويليغتون ولاعب الوسط مانويل ايتورا لوقفهما.

لكن على الرغم من هذه المشاكل، فإن مدافع الفريق الأرجنتيني مارتن ديميكيليس أعرب عن ثقته بقدرة فريقه على خلق بعض المتاعب لدورتموند، خصوصاً إذا نجح في إحراز هدف مبكر في شباك الفريق الألماني.

وقال مدافع بايرن ميونيخ السابق "المواجهة ما زالت مفتوحة ولم تحسم بعد. دائماً ما يضعك دورتموند تحت ضغط كبير على ملعبه، لكن ذلك لن يمنعنا من التسجيل. لقد سجلنا في سان سيرو وفي روسيا ولا أجد أي سبب يمنعنا من التسجيل في ألمانيا أيضاً".

وتابع "لا شك بأن دورتموند فريق خطير، لكن فريقي يملك شخصية قوية أيضاً وهو جاهز للمعركة".

واستعداداً للمباراة، قام مدرب دورتموند بإجراء سبعة تعديلات على تشكيلته التي واجهت أوغسبورغ في الدوري الألماني (4-2) السبت، فلم يشرك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وماريو غوتسه وماركو ريوس وقائد الفريق سيباستيان كيهل.

واعترف كيهل بأن نتيجة الذهاب خطيرة، وقال "التعادل السلبي ليس نتيجة مثالية، لكننا أظهرنا قدرتنا على التغلب على ملقة في عقر داره ونملك فرصة كبيرة على ملعبنا لإتمام المهمة وبلوغ الدور التالي، أنا متفائل جداً بذلك".

وأضاف "سيكون ملقة منظماً بشكل كبير من الناحية الدفاعية، وسيعتمد على الهجمات المرتدة لتسجيل هدف خارج ملعبه وليجبرنا على تسجيل هدفين".