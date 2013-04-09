فيرغسون "خائف" من عودة مورينهو إلى الدوري الإنجليزي

اعتبر المدير الفني لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون بأن عودة نظيره البرتغالي جوزيه مورينهو لتدريب تشلسي اللندني، ستمثل تحديا كبيرا لفريقه في الحفاظ على لقبه المنتظر تتويجه به هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.



ونقلت صحيفة "الدايلي ميل" عن فيرغسون قلقه من احتمالية عودة مورينهو لتدريب تشلسي الموسم المقبل، لأن الأخير يملك خبرة واسعة في الكرة الإنجليزية ويعرف كيف يحصد الألقاب.



وأوضح المدير الفني لمانشستر يوناتيد الذي يتصدر فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي أن تشلسي بقيادة مورينهو – إذا تم التعاقد معه- سيكون الأخطر على فريقه للحفاظ على لقبه الموسم المقبل.



وقال: "إن عاد(مورينهو) إلى تشلسي فإن المنافسة ستكون كبيرة للغاية، خصوصا مع وجود فرق أخرى كالسيتي وأرسنال وتوتنهام الذين ينافسون أيضا على لقب الدوري الإنجليزي".



واعتبر فيرغسون أن عودة مورينهو ستشكل أيضا إضافة كبيرة للدوري الإنجليزي، بل وستزيد الإثارة فيه.



وارتبط اسم مورينهو الذي أحرز مع تشلسي لقب الدوري الإنجليزي منهيا احتكار وهيمنة اليوناتيد عليه آنذاك، في العودة بقوة لتدريب الفريق اللندني، حيث اشترط عدة شروط للعودة لتدريبه في انتظار موافقة ادارة النادي من عدمها.



يذكر أن مانشستر يوناتيد اقترب بقوة من الفوز بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، على الرغم من خسارته ، البارحة، لمباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، حيث يحتاج فقط لـلفوز في ثلاثة مباريات مقبلة من أصل سبعة للتتويج باللقب الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه.

