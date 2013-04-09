مدرب ينتزع بطاقات الحكم "الملونة" .. ويرميها خارج الملعب

لم يجد المدرب أنطوني زدراكوف وسيلة أفضل من "سرقة" البطاقات الصفراء والحمراء من حكم مباراة فريقه بوتيف فراستا أمام سسكا صوفيا في دوري الدرجة الممتازة البلغاري وإلقائها بعيداً للتعبير عن الغضب والاستياء من احتسابه ركلة جزاء لصالح الفريق المنافس.

كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله بين الفريقين بعد مرور 17 دقيقة، وحينها احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سسكا وطرد أحد مدافعي بوتيف، الأمر الذي أثار غضب المدرب وأخرجه عن شعوره تماماً.

وانتظر زدراكوف حتى تسجيل ركلة الجزاء، ومن ثم دخل أرض الملعب وتشاجر مع الحكم، قبل أن يخطف منه "الكروت" ويحاول تمزيقها، لكنه عجز عن ذلك بسبب قوة نوع الورق المستخدم، فلم يجد من خيار سوى إلقائها بعيداً عن أرض الملعب، فيما ثورة الغضب لا تزال مسيطرة عليه.

المباراة استمرت بعد ذلك وسط أجواء مشحونة، وحسمها سسكا صوفيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت احتساب ركلتي جزاء لصالح بوتيف، وأخرى لسسكا، وأشهر فيها الحكم عدداً كبيراً من البطاقات الملونة للفريقين.

