‏رجل أعمال سنغافوري ينفي: لم "نغوِ" حكاماً للتلاعب بالنتائج

نفى رجل أعمال سنغافوري زعم أنه حث ثلاثة حكام لبنانيين للتلاعب بنتيجة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تقديم خدمات جنسية لهم، تهم الفساد الموجهة إليه وأخلي سبيله بكفالة مالية اليوم الثلاثاء.

وكان اريك دينغ سي يانغ (31 عاما) قد أوقف في سجن شانغي حيث وجهت إليه ثلاث تهم بالفساد السبت الماضي.

وقال ثونغ تشي كون محامي دينغ: "سندافع عن سمعته"، متوجها إلى القاضي كامالا بونامبالام، لدى سؤاله عن إلتماس موكله.

وأفرج عن دينغ مقابل 150 ألف دولار سنغافوري (121 ألف دولار أمريكي) على أن يمثل امام القضاء من جديد في 18 إبريل الحالي.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" السنغافورية ان دينغ كان يرجح نتائج مباريات كرة القدم في شقيقتها "ذي نيو بايبر" بين 2006 و2012.

ويمضي دينغ معظم أوقاته في بانكوك، لكنه يملك حصصا في مطعم وملهى ليلي في سنغافورة ويعرف بشغفه لاقتناء السيارات الفارهة ويقود سيارة استون مارتن فانتادغ.

وأوقف الحكام اللبنانيون الثلاثة في السجن عينه بانتظار استماع القضاء اليهم غدا الأربعاء.

وكانت الشرطة السنغافورية قد استجوبت طاقم التحكيم اللبناني، الأربعاء الماضي، حين كان يستعد لقيادة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، بحسب ما ذكرت سلطات مكافحة الفساد في البلاد.

وأوضحت وثائق قضائية أن حكم الساحة علي صباغ ومساعديه علي عيد وعبدالله طالب مثلوا أمام محكمة في سنغافورة بعد أن تلقوا "بطريقة فاسدة" رشاوى ذات طابع جنسي "لحثهم على تبديل نتيجة المباراة" التي تم استبعادهم عنها وفاز فيها ايست بنغال الهندي على تامبينز روفرز السنغافوري 4-2.

وأكد مكتب التحقيق في عمليات الفساد انه تحرك بناء على "معلومات سابقة حول التلاعب بنتائج المباريات" والحكام اللبنانيون الثلاثة متورطون بهذه المسألة.

وأوضح المكتب "كشفت التحقيقات اللاحقة ان "طاقم التحكيم اللبناني تلقى بطريقة فاسدة مكافأة على شكل خدمة جنسية مجانية من ثلاث سيدات".

ويواجه طاقم التحكيم اللبناني عقوبة السجن لخمسة اعوام كأقصى حد او غرامة مالية لا تتجاوز 81 ألف دولار أو العقوبتين معا، وذلك استنادا الى قانون مكافحة الفساد.

وعارض الادعاء العام بحضور ممثل عن القنصلية اللبنانية الافراج عن الحكام بكفالة مالية، مدعيا بأنهم ينتمون الى "عصابة منظمة" لكن القاضي كامالا بونامبالام اعتبر ان حجم المخالفة التي ارتكبها الثلاثة يخولهم التقدم بطلب الافراج بكفالة.

وتملك سنغافورة سجلا حافلا في موضوع التلاعب بنتائج المباريات والفساد في كرة القدم وتعتبر مركزا لمكاتب تدر مليارات الدولارات وتدير هذا التلاعب في الكثير من دول العالم ومنها لبنان الذي ضج قبل فترة بفضيحة هزت كرة القدم اللبنانية والعربية كشفت عن تورط العديد من اللاعبين بشبكات تعمل على التلاعب بالنتائج.

