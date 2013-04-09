"ميسي" يقهر الحارس الآلي الخارق

زأر مهاجم فريق برشلونة الإسباني،الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، كالأسد في وجه حارس مرمى آلي– وُصف بالخارق- قامت إحدى الشركات اليابانية بتصميمه وفق إمكانات ومواصفات خارقة تجعله يقف سداً منيعاً أمام أفضل لاعبي كرة القدم من أجل إيقاف كراتهم القوية والسريعة.



ولم يتمكن الحارس الآلي من الصمود كثيراً أمام اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث احتاج"ميسي" إلى ثلاث فرص فقط للتسجيل في مرماه.



وسدّد "ميسي" على الحارس ثلاث ركلات جزاء، نجح"الروبوت" في الذود عن مرماه وإبعاد الركلة الأولى، في حين اصطدمت الركلة الثانية بالقائم، قبل أن ينجح اللاعب الأرجنتيني في فك طلاسم الحارس الخارق مسجّلاً هدفاً بالزاوية المستحيلة لم يستطع الحارس الآلي اللحاق بها.



ويتمتع الحارس الآلي الذي يطلق عليه اسم "لوبو" بقدرات رهيبة جعلت مهاجم فريق برشلونة يقف في حيرة من أمره خلال محاولاته الأولى التي فشل في التسجيل فيها على الرغم من أن سرعة تسديداته قد وصلت إلى 126 كم في الساعة.



وانتابت "ميسي" فرحة هستيرية بعد أن استطاع فك شفرة "لوبو"،إذ بدا في غمرة سعادته وكأنه قد سجّل في مباراة رسمية، في إشارة واضحة إلى صعوبة التسجيل في شباك هذا الحارس.



وحظي هذا التحدي باهتمام جماهيري واسع على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حشد المقطع الذي بثه التلفزيون الياباني أكثر من مليوني مشاهد على موقع "يوتيوب"، في الوقت الذي تناقله عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر".

