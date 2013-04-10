الدوري الإيطالي: لجنة الانضباط ترفع "سوطها".. وتعاقب ٩ لاعبين

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قـراراً يقضي بإيقاف مهاجم فريق إيه سي ميلان، ماريو بالوتيلّي، لمدة ثلاث مباريات؛ وذلك إثر تعديه لفظياً على حكم مباراة فريقه الأخيرة والتي جمعته بنظيره فيورنتينا.

وعوقب مهاجم المنتخب الإيطالي المثير للجدل بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات بعد أن تفوه بعبارات نابية اعتراضاً على قرارات حكم مباراة فريقه أمام فيورنتينا في المباراة التي آلت إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الـ31 من منافسات "السيريا أ".

وبحسب صحيفة " اللاغازيتا ديلو سبورت" فقد رفع حكم المباراة، باولو تاليافينتو، تقريراً للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اتهم فيها "بالوتيلي" بإهانة مساعده؛ وذلك في محاولة منه لتوقيع أقصى حد من العقوبة على مهاجم النادي اللومباردي، وهو ما حدث تماماً بعد أن فُرض على اللاعب عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات.

وسيغيب هداف الفريق في مرحلة الإياب عن الفريق لمدة مباراة بعد حصوله على 5 بطاقات صفراء، فضلاً عن مباراتين نتيجة الإساءة للحكم المساعد.

ووضع "بالوتيلي" مدربه، ماسيميليانو أليغري، أمام ورطة حقيقية في ظل المباريات القوية التي تنتظر الفريق بدءاً من مباراة نابولي الوصيف، مروراً بمواجهة يوفنتوس المتصدر، وانتهاءً بلقاء كاتانيا الذي يقدم أداء طيباً هذا الموسم.

وطبقاً لما أوردته الصحيفة الإيطالية، فإن المدير الفني لميلان سيفضل الاعتماد على مهاجمه جيامباولو باتزيني إلى جانب زميله بالفريق ستيفان الشعراوي لقيادة خط المقدمة خلال المباريات الثلاث المقبلة.

إلى ذلك، قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم اتخاذ عقوبات رادعة بحق لاعبين عدة في ملاعب الكرة الإيطالية، حيث قررت إيقاف لاعب فيورنتينا، الصربي نيناد توموفيتش، مباراة واحدة إثر حصوله على بطاقة حمراء بداعي ضرب مهاجم إيه سي ميلان ستيفان الشعراوي لاعب ميلانو بالمرفق أثناء التحام على الكرة خلال مباراة الفريقين.

كما شملت عقوبة الإيقاف متوسط ميدان الإنتر، أزيكويل سكيلوتو، بسبب ما بدر منه من إساءة لحكم لقاء فريقه الإنتر أمام فريقه السابق أتلانتا أندريا غيرفاسوني.

وأصدرت اللجنة أيضاً قراراً يقضي بإيقاف لاعب أتلانتا رايموندي 3 مباريات بسبب توجيهه لكمة لأحد لاعبي دكة بدلاء الإنتر في الشوط الثاني من المباراة نفسها، بالإضافة إلى زميله الآخر كارمونا لمدة 3 مباريات أيضاً، ولم تكتفِ اللجنة بهذه العقوبات بل أصدرت أيضاً عقوبة الإيقاف مدة مباراة واحدة للاعب أتلانتا لوكا تشيغاريني.

واختتمت لجنة الانضباط سلسلة عقوباتها بفرض عقوبة الإيقاف على مهاجم فريق أودينيزي أنطونيو دي ناتالي لمدة مباراة واحدة، وذلك على خلفية إساءته لحكم مباراة فريقه أمام كييفو.