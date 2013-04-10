الهلال يحتج لـ"الآسيوي": الإيرانيون ضايقونا .. واستغلوا "الدين"

قدّمت إدارة الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، احتجاجاً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم سيرفع اليوم الأربعاء، عن الأحداث التي صاحبت رحلة الفريق إلى "طهران"، مرفقاً بتقرير مصّور عن كل المضايقات التي حدثت قبل المباراة التي جمعت "الهلال" و "الاستقلال" الإيراني في طهران وبعدها وأثناء إقامتها، حيثٌ سبق اللقاء إقامة مهرجان ديني بترديد بعض العبارات الدينية، ورفع العديد من اللافتات، ومضايقة بعثة الفريق أثناء تواجدها في العاصمة الإيرانية "طهران".

وقد أبلغت بعثة الفريق مراقب المباراة عن جميع ما حدث في المدرجات، من رمي الألعاب النارية وترديد العديد من العبارات الدينية، مؤكدةً في الاحتجاج أن ما حدث للبعثة في "طهران" بعيد كل البعد عن أخلاقيات رياضة كرة القدم، مطالبةً الاتحاد الآسيوي باتخاذ إجراءات حازمه تجاه هذه الممارسات المعتادة من الفرق الإيرانية خلال تواجد الأندية السعودية في إيران.

يذكر أنّ إدارة النادي قد أبلغت الاتحاد الآسيوي قبل سفر البعثة، عن التهديدات التي وصلت من قبل "الاستقلال الإيراني" بنيتهم تأخير إنهاء إجراءات الفريق بعد وصولهم لمطار "طهران"، وعدم تقديم التسهيلات المطلوبة أثناء تواجدهم.

من جانب آخر اجتاحت حالات التسمم بعثة الفريق بعد عودتها من طهران, حيث تعرض المدافع عبدالله الزوري لحالة تسمم منعته من المشاركة في لقاء الأمس وتدريب اليوم، إضافة إلى اللاعب محمد الشلهوب ومدرب اللياقة عبداللطيف الحسيني, والمشرف على الكرة فهد المفرج.

إلى ذلك أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في المباراة تدريبات استرجاعية، فيما قام اللاعبون الاحتياطيون بأداء تدريبات لياقية، وكان قائد الفريق ياسر القحطاني قد غاب عن التدريب لشعوره بآلام في الظهر وخضع لجلسات طبية خاصة، فيما لازم اللاعب محمد مسعد العيادة الطبية بعد اشتراكه مع أحد اللاعبين الإيرانيين في لقاء الأمس.





