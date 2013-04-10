بركات: لن أعتزل الكرة .. والأهلي يعتذر عن كأس مصر

استبعد مهاجم الأهلي المصري فكرة اعتزاله الكرة عقب نهاية الموسم الحالي، مؤكداً أن ما تردد فى هذا الصدد مجرد اجتهادات صحافية، حيث أعلن اللاعب البالغ من العمر (37 عاما) عن نيته فى تجديد عقده مع ناديه لموسمين مقبلين.



وأبلغ اللاعب قراره إلى مدير الكرة بالنادي سيد عبدالحفيظ خلال اجتماعهما مساء أمس، حيث تم التوصل بينهما إلى الاتفاق على التفاصيل الأولى لتجديد العقد، ويبقى الخلاف على المقابل المادي الذى سيحصل عليه اللاعب لتجديد عقده, حيث عرضت إدارة النادي التجديد للاعب لمدة موسم واحد مقابل ثلاثة ملايين جنيه شاملة الضرائب أو التجديد لمدة موسمين مقابل 2 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب، وذلك نظراً لسياسة التقشف التى فرضتها الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى الأهلى حالياً.



لكن اللاعب رفض العرض حتى الآن، حيث إنه كان يتقاضى فى عقده السابق ثلاثة ملايين ونصف فى الموسم، إضافة إلى مليون ونصف عائد ظهوره فى إعلانات الشركات الراعية للنادي، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات اللاحقة بين الطرفين.



من ناحية أخرى رضخ المدير الفني للأهلي حسام البدري لقرار لجنة الكرة في النادي التى رفضت منحه إجازة للسفر إلى كندا لإنهاء اجراءات تجديد اقامته هناك، وذلك كى يقود الفريق أمام البنزرتي التونسي في مباراتي دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس أحد أيام 19 أو20 أو21 أبريل الحالي، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 3 أو4 أو 5 مايو المقبل.



الأهلي يعتذر رسمياً عن المشاركة فى كأس مصر والزمالك يشارك بشروط



أرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تبلغه فيه اعتذارها عن المشاركة في مسابقة كأس مصر الموسم الحالى؛ اعتراضاً منها على الشروط التي اعتبرتها "مجحفة" من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة.



وجاء قرار اعتذار الأهلي لأسباب عدة في مقدمتها عدم وضوح العائد المالي للنادي من بيع الاتحاد للحقوق التسويقية للبطولة، بالإضافة إلى ضعف المقابل المالي لكل من الحقوق التسويقية والتلفزيونية والعائد منها على النادي من الاشتراك في البطولة، وتحميل النادي نسبة 20 بالمائة للقسم الثاني والثالث بالإضافة إلى 5 بالمائة من إيرادات البطولة من حصة الأندية، بالرغم من أن حصة الاتحاد 40 بالمائة، بالإضافة إلى تعارض الحقوق التسويقية للاتحاد مع الحقوق التسويقية للنادي وأن الأخير يمتلك العديد من هذه الحقوق في المسابقة مما قد يكبده غرامات ضخمة يرى أنها مبالغ فيها، بالإضافة إلى قيمة المباريات الموقعة على النادي أكبر من قيمة الغرامات الموقعة على الاتحاد.



وأوضح النادي القاهري أن من بين الأسباب كذلك تخفيض قيمة جائزة كأس مصر من 5 ر12 بالمائة من إجمالي حصة الاتحاد من البث الفضائي إلى 5 بالمائة من صافي ايراد حصة الاتحاد، إضافة إلى عدم تحديد موعد بداية ونهاية المسابقة، مما يؤكد عدم وضوح الرؤية أمام الأجهزة الفنية في وضع الاستعداد الأمثل لهذه المسابقة أو الموسم الجديد.



من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الزمالك "مبدئياً" على المشاركة في المسابقة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده برئاسة ممدوح عباس وحضور جميع الأعضاء باستثناء حازم إمام، بعد توصية لجنة الأندية بعدم المشاركة.



وأبدى جميع الأعضاء موافقتهم على المشاركة عدا عباس الذي اعترض وحاول إقناع الأعضاء بوجهة نظره من عدم جدوى مشاركة الزمالك في المسابقة ماديا وفنياً، إلا أنه وافق فى النهاية راضخا لرأي الأغلبية، حيث وقع الأعضاء على الخطاب الرسمي الموجه لاتحاد الكرة يعلن فيه النادي موافقته المبدئية على المشاركة في كأس مصر، ولكن بشرط تعديل بعض البنود الخاصة بضرورة انتهاء المسابقة بنهاية الموسم الجاري وعدم تداخلها مع الموسم الجديد.



وينتظر المجلس وصول رد من اتحاد الكرة بشأن التعديلات المقترحة قبل صدور قرار نهائي بالمشاركة.



وعلى صعيد متصل، يدرس مسؤولو أندية الاسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس مصر، وذلك لنفس الأسباب التى أعلنها مسؤولو النادي الأهلي، وتحديدا عدم وجود ملامح واضحة لنسب توزيع عائد البث الفضائي وعائد بيع تذاكر المباريات وضيق الفارق الزمني بين مباريات المسابقة.



من جانبهم تمسك مسؤولو اتحاد الكرة بجميع الشروط التي تم وضعها للأندية الراغبة في المشاركة في المسابقة هذا الموسم على الرغم من التوصية التي خرجت من لجنة أندية الدوري بعدم المشاركة في المسابقة بسبب الشروط التي وصفوها بالظالمة للأندية والتي وضعتها لجنة كأس مصر.



من جهته أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة للمسابقة حمادة المصري أن انسحاب بعض الأندية من مسابقة الكأس لن يجعل اللجنة تتنازل عن حقوق الاتحاد التسويقية أو تعديل شروط المسابقة، مشيراً إلى أن هناك 300 ناد من أعضاء الجمعية العمومية وافقوا على المشاركة فى المسابقة هذا الموسم وبالتالي لن يتم الغاؤها مهما حدث، وبطل الكأس سيشارك في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الموسم المقبل.