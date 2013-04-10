رئيس ملقة: إنها "عنصرية" و "غبن" .. افتحوا ملف التحقيق

طغى الغضب والاستياء على مسؤولي نادي ملقة الإسباني، وكذلك وسائل الإعلام والصحف الإسبانية بسبب ما تعرض له الفريق من "ظلم فادح" و"مؤامرة مكشوفة" بحسبهم خلال مباراته النارية أمس أمام بروسيا دورتموند الألماني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الأندلسي في طريقه لتجاوز دورتموند وتسجيل إنجاز تاريخي بالتأهل لنصف نهائي البطولة الأوروبية العريقة، حينما ظل متقدماً بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بيد أن الفريق الألماني سجل هدفين قاتلين بعد ذلك منحاه بطاقة العبور بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وأظهرت الاعادة التلفزيونية للهدفين الذين سجلهما ماركو رويس وفيليبي سانتانا وجود شبهة تسلل فيهما، الأمر الذي أثار جنون وغضب مدرب الفريق، التشيلي مانويل بيلغريني ورئيس النادي، رجل الأعمال القطري عبد الله بن ناصر آل ثان.

واتهم آل ثان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالعنصرية والغبن، وطالب بفتح تحقيق عاجل فيما حدث خلال المباراة، حيث كتب في حسابه على موقع "تويتر": "هذه ليست كرة قدم، بل عنصرية بكل وضوح، أتمنى أن يفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً معمقاً بالطريقة التي خرج بها ملقة من البطولة".

أما بيلغريني فصب جام غضبه على التحكيم، وحمّله مسؤولية خروج فريقه من المسابقة الأوروبية، مؤكداً بوضوح أن طاقم التحكيم بقيادة الاسكتلندي كريغ تومسون لم يكن يريد فوز فريقه وتأهله للدور المقبل بفعل قراراته العكسية وظلمه البيّن خلال أواخر الشوط الثاني.

وقال مدرب ريال مدريد السابق: "بعد تقدمنا 2-1، لم يكن هناك تحكيم.. فعلنا في هذه المباراة ما فعلناه في كل مبارياتنا في دوري الأبطال، ولكن المشكلة كانت في الحكام".

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "خُيّل لي كأنه لم يكن هناك حكم في نهاية المباراة، لقد سادت الفوضى في الثواني الاخيرة وارتُكبت ست أو سبع مخالفات متتالية لم تحتسب لمصلحتنا، لقد ارتكبت سلسلة من الاخطاء ويجب ان يتم التحقيق في هذا الأمر".

وبدورها هاجمت الصحف الإسبانية طاقم الحكام بضراوة، وتحدثت صحيفة "ماركا" عن مؤامرة واضحة المعالم من الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد ملقة، معيدة التذكير بأن بلاتيني كان قبل ذلك وراء حرمان الفريق من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل بسبب أزمة الديون.

ونقلت الصحيفة عن لاعب الفريق خواكين سانشيز قوله إن ملقة تعرض لظلم واضح وعاش أوقات عصيبة أمام بروسيا دورتموند، معرباً عن اعتقاده بأن بلاتيني متورط بالفعل في مؤامرة ضد الفريق، وقال: "كان من السهل فعل ذلك معنا.. فنحن ملقة، ولسنا ريال مدريد".

وأضاف إن فريقه كان يستحق التأهل والاستمرار في البطولة بعدما قاتل بشراسة خلال المباراتين، "لكننا تعرضنا لنهاية قاسية جداً وتم اغتيال فرحتنا في التأهل"، ومضى يقول: "كلما أشاهد إعادة للهدفين الذين سُجلا في مرمانا أشعر بالحسرة الشديدة".

وأجمع العديد من الصحافيين الإسبان في تعليقاتهم وردودهم على أن ملقة تعرض لظلم كبير، وسط تلميحات متزايدة بأن ما جرى قد يكون أمراً مدبراً بغية التخلص من الفريق الأندلسي.

وكتب الصحافي المخضرم توماس رونسيرو في صفحته على موقع "تويتر" إن المباراة سُرقت من ملقة، مؤكداً أن هدفي التعادل والفوز لبروسيا دورتموند جاءا من وضعية تسلل واضحة، وأعرب عن فخره الشديد بالأداء والمستوى الذي أظهره الفريق رغم خروجه الحزين من المسابقة الأوروبية.

