رونالدو يحطم "الأرقام" نحو ميسي .. لكنه "مصدوم"

يسير هدّاف ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف فريقه المنشود بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة بعدما سجّل هدفين أحبط فيهم انتفاضة مضيفه غلطة سراي التركي، وقاد فريقه للصعود إلى المربع الذهبي من البطولة الأوروبية رغم الهزيمة 2-3 في إياب الدور ربع النهائي.



واصطاد المهاجم البرتغالي- بقيادته فريقه ريال مدريد للتفوق 5-3 في مجموع المباراتين- عدة عصافير بحجر واحد، حيث تربّع على عرش هّدافي أمجد الكؤوس الأوروبية بعد أن رفع غلته التهديفية إلى 11 هدفاً في صدارة قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم.



وتفوق لاعب ريال مدريد بفارق ثلاثة أهداف أمام كل من بوراك يلماز مهاجم غلطة سراي الذي غاب عن لقاء البارحة للإيقاف، وغريمه التقليدي مهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة فريقه اليوم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب الدور ربع النهائي، بسبب تعرضه للإصابة في مباراة الذهاب.



وبات "رونالدو" على مرمى حجر من انتزاع صدارة هدّافي دوري أبطال أوروبا من غريمه التقليدي ميسي، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ انضمام الأول إلى ريال مدريد قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.



كما أصبح "ابن جزيرة ماديرا" بتسجيله هدفي مباراة أمس، الهداف الخامس في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن تخطى المهاجم الأوكراني"تشيفشينكو"،إذ أصبح في رصيده 50 هدفًا في دوري الأبطال، ما يعني أن هدفه القادم في البطولة سيجعله يُعادل رقم مهاجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقاً، الدولي الفرنسي تييري هنري، الذي يحتل المركز الرابع برصيد خمسين هدفًا.



وأضحى مهاجم ريال مدريد ثالث لاعب في تاريخ البطولة يسجّل أكثر من 10 أهداف في منافستين مختلفتين من البطولة الأوروبية بعد كل من ليونيل ميسي والهولندي فان نيستلروي مهاجم ريال مدريد السابق.



ونال أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ عقب انتهاء المباراة قدراً كبيراً من إعجاب الصحف العالمية، حيث لم تتردد صحف عالمية عدة في التعبير عن قيمة وإمكانيات اللاعب.



وطغت الإشادة باللاعب الأفضل في العالم عام 2008-2009 على الصفحات الأولى من صحيفة "ماركا" الإسبانية التي عنونت "ملاك في الجحيم"، في إشارة إلى اللحظات الصعبة التي كان سيعيشها الريال في حال غياب رونالدو عنه.



ونسب "رونالدو" في تصريح نقلته الصحيفة نفسها هذا الانجاز إلى العمل الذي يقوم به زملاؤه في ريال مدريد قائلاً: "لقد تمكنت من تسجيل هدفين بسبب زملائي اللاعبين، فهم من يسهلون مهمتي في تسليم الكرات لي لأسجلها، لذلك أنا أقوم بترجمة جهودهم ولا أتوانى في التسجيل في كل فرصة تسنح لي الفرصه للتسجيل".



ولم يختلف لسان حال مواطنتها صحيفة "آس"، ذات الميول المدريدية، عن سابقتها، فقد أثنت الصحيفة على أداء اللاعب الكبير في المباراة.

وأغدقت صحف برتغالية عدة المديح على مهاجم منتخبها الوطني، حيث أكدت صحيفة "ريكورد" واسعة الانتشار بأنّ "الدون" قد اضطلع بدور حاسم في قيادة فريقه الإسباني للمربع الذهبي، في الوقت الذي عنونت فيه منافستها صحيفة "أبولا": "كرستيانو رونالدو هداف ريال مدريد".



من جهته، قال الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي لكرة القدم بأن مهاجم ريال مدريد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف فريقه المنشود بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة.



كما كالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية المديح لمهاجم الميرنغي إذ عنونت الصحيفة : "رونالدو المتوهج .. أنقذ ريال مدريد".

أما صحيفة "ليكيب" الفرنسية فقد كتبت "سجل 11 هدفاً في البطولة لريال مدريد .. يجب أن يشكر رونالدو أكثر من أي وقت مضى".

صدمة مباراة بوروسيا دورتموند وملقة



إلى ذلك، أبدى مهاجم ريال مدريد استغرابه من النتيجة التي آلت إليها المباراة الثانية التي جمعت بين بوروسيا دورتموند الألماني الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ملقة الإسباني بعد أن سجل هدفين في الوقت بدل الضائع (3-2).



ورصدت عدسات الكاميرا صوراً لرونالدو رفقة زميله الفرنسي كريم بنزيمة، إذ بدا فيه مصدوماً وهو يشير إلى نتيجة مباراة ملقة و بوروسيا دورتموند.



وأبدى مهاجم المنتخب البرتغالي إعجابه الكبير بإمكانات الفريق الألماني المتأهل في الثواني الأخيرة على حساب الإسباني (3-2) قائلاً : "هذا الفريق يعجبني بحق، كنت واثقاً من أنهم سيصلون المربع الذهبي".



