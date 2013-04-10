فالكاو اقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية بأن مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني "الكولومبي" الدولي راداميل فالكاو اقترب كثيراً من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية: "على الرغم من أن كل الدلائل كانت تشير في الأشهر الأخيرة إلى إمكانية انتقال فالكاو إلى تشلسي أو مانشستر سيتي، إلا أن مانشستر يونايتد أصبح الأقرب لضم المهاجم الكولومبي إلى صفوفه"، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي دفع مبلغاً مسبقاً من قيمة العقد الإجمالية البالغة 55 مليون يورو تماماً كما فعل لدى عملية انتقال الحارس دافيد دي خيا إلى مانشستر يونايتد قبل موسمين من النادي نفسه.

وفي حال كانت معلومات الصحيفة الإسبانية التي نقلتها عن مصدر مقرب من المفاوضات صحيحة، فإن ذلك يعني على الأرجح نهاية مسيرة واين روني في صفوف مانشستر يونايتد، علماً بأن باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ أعلنا عن رغبتهما في الحصول على توقيع الولد الذهبي للكرة الانجليزية مؤخراً، خصوصاً بعد أن استبعده المدرب السير أليكس فيرغوسون عن المواجهة القوية ضد ريال مدريد الإسباني في إياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.